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ЦИК зарегистрировал Астамура Джопуа кандидатом в депутаты Парламента по округу №26

ЦИК зарегистрировал Астамура Джопуа кандидатом в депутаты Парламента по округу №26

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. ЦИК зарегистрировал Астамура Джопуа кандидатом в депутаты Парламента Абхазии по избирательному округу №26 (Драндский). 30.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. ЦИК зарегистрировал Астамура Джопуа кандидатом в депутаты Парламента Абхазии по избирательному округу №26 (Драндский).Повторные выборы по избирательному округу №26 (Драндский) пройдут 26 июля.Депутатом от него был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия.21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/adgur-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055349610.html

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