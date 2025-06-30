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ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские войска поразили нефтеналивной терминал в Одесской области, обеспечивавший топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T12:47+0300
2025-06-30T12:47+0300
2025-06-30T12:51+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские войска поразили нефтеналивной терминал в Одесской области, обеспечивавший топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novoukrainka-dnr-1055612014.html
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россия, украина
ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
12:47 30.06.2025 (обновлено: 12:51 30.06.2025)
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские войска поразили нефтеналивной терминал в Одесской области, обеспечивавший топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.