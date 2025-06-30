https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vs-rossii-1055621580.html

ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины

ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские войска поразили нефтеналивной терминал в Одесской области, обеспечивавший топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины... 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T12:47+0300

2025-06-30T12:47+0300

2025-06-30T12:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские войска поразили нефтеналивной терминал в Одесской области, обеспечивавший топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novoukrainka-dnr-1055612014.html

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