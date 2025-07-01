https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/komissiya-po-kontrolyu-za-predostavleniem-zemelnykh-uchastkov-1055648856.html

Создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков

Создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В Абхазии создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T13:18+0300

2025-07-01T13:18+0300

2025-07-01T13:19+0300

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владимир делба

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В Абхазии создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Делба.В ее функции входит проверка соблюдений главами местных органов распоряжений о выделении участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.Как сообщает пресс-служба Кабмина, комиссию возглавил начальник Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.До 22 сентября Межведомственная комиссия должна представить в Кабмин отчет с подробной информацией об использовании каждого участка и списками землепользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/vitse-premeru-dolozhili-o-realizatsii-programmy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-abkhazii-1054973086.html

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