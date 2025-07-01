https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/komissiya-po-kontrolyu-za-predostavleniem-zemelnykh-uchastkov-1055648856.html
Создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков
Создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В Абхазии создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В Абхазии создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Делба.В ее функции входит проверка соблюдений главами местных органов распоряжений о выделении участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.Как сообщает пресс-служба Кабмина, комиссию возглавил начальник Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.До 22 сентября Межведомственная комиссия должна представить в Кабмин отчет с подробной информацией об использовании каждого участка и списками землепользователей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/vitse-premeru-dolozhili-o-realizatsii-programmy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-abkhazii-1054973086.html
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абхазия, новости, земельный кадастр, владимир делба
абхазия, новости, земельный кадастр, владимир делба
Создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков
13:18 01.07.2025 (обновлено: 13:19 01.07.2025)
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В Абхазии создана комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Делба.
В ее функции входит проверка соблюдений главами местных органов распоряжений о выделении участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, комиссию возглавил начальник Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.
До 22 сентября Межведомственная комиссия должна представить в Кабмин отчет с подробной информацией об использовании каждого участка и списками землепользователей.