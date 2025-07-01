https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/kupanie-na-plyazhakh-sochi-1055645652.html
Купание на пляжах Сочи временно ограничили из-за шторма
Купание на пляжах Сочи временно ограничили из-за шторма
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Купание на пляжах Сочи временно ограничено из-за шторма, есть опасность формирования смерчей, сообщили в пресс-службе администрации... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-01T12:01+0300
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море
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Купание на пляжах Сочи временно ограничено из-за шторма, есть опасность формирования смерчей, сообщили в пресс-службе администрации курорта.Все службы по поручению главы курорта Андрея Прошунина находятся в режиме повышенной готовности.Городские власти рекомендуют жителям и гостям Сочи во время действия временного ограничения воздержаться от отдыха у воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/plyazhi-sochi-1055521769.html
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россия, сочи, пляжи, море
россия, сочи, пляжи, море
Купание на пляжах Сочи временно ограничили из-за шторма
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Купание на пляжах Сочи временно ограничено из-за шторма, есть опасность формирования смерчей, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
"В некоторых районах высота волны достигает двух метров", — говорится в сообщении.
Все службы по поручению главы курорта Андрея Прошунина находятся в режиме повышенной готовности.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям Сочи во время действия временного ограничения воздержаться от отдыха у воды.