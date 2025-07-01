https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/obem-tamozhennykh-platezhey-1055657582.html

Рекордный показатель: объем таможенных платежей в июне составил 436,6 млн рублей

Рекордный показатель: объем таможенных платежей в июне составил 436,6 млн рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Объем таможенных платежей в июне в Абхазии составил 436,6 млн рублей, это рекордный показатель за год, сообщили в Государственном... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T18:00+0300

2025-07-01T18:00+0300

2025-07-01T20:36+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Объем таможенных платежей в июне в Абхазии составил 436,6 млн рублей, это рекордный показатель за год, сообщили в Государственном таможенном комитете.За аналогичный период 2024 года сумма составляла чуть более 390 млн рублей.Всего за первое полугодие в бюджет начислено 2 млрд 130,3 млн рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — 206 млн.Достижению рекордных результатов способствовало усиление таможенного контроля и увеличение ставок ввозной таможенной пошлины, несмотря на их приостановку на два месяца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/sobiraemost-administrativnykh-platezhey-1055657404.html

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