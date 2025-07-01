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Гражданина Абхазии задержали на посту "Псоу" с метадоном
Гражданина Абхазии задержали на посту "Псоу" с метадоном
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти из России в республику наркотики, его задержали на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Государственного... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-01T16:16+0300
2025-07-01T16:16+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти из России в республику наркотики, его задержали на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).При досмотре у 22-летнего Синана Ашуба изъяли 0,407 грамма метадона.По данным ГТК, наркотик был ввезен с территории России методом закладки. Задержанный водворен в ИВС.Материалы переданы в Следственное управление МВД Абхазии
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/sinteticheskiy-narkotik-abkhaziya-1055561715.html
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абхазия, происшествия, наркотики, кпп "псоу"
Гражданина Абхазии задержали на посту "Псоу" с метадоном
16:16 01.07.2025 (обновлено: 16:17 01.07.2025)
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти из России в республику наркотики, его задержали на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
При досмотре у 22-летнего Синана Ашуба изъяли 0,407 грамма метадона.
По данным ГТК, наркотик был ввезен с территории России методом закладки. Задержанный водворен в ИВС.
Материалы переданы в Следственное управление МВД Абхазии