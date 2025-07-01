https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/post-psou-mefedron-1055655882.html

Гражданина Абхазии задержали на посту "Псоу" с метадоном

Гражданина Абхазии задержали на посту "Псоу" с метадоном

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти из России в республику наркотики, его задержали на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Государственного... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T16:16+0300

2025-07-01T16:16+0300

2025-07-01T16:17+0300

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абхазия

происшествия

наркотики

кпп "псоу"

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти из России в республику наркотики, его задержали на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).При досмотре у 22-летнего Синана Ашуба изъяли 0,407 грамма метадона.По данным ГТК, наркотик был ввезен с территории России методом закладки. Задержанный водворен в ИВС.Материалы переданы в Следственное управление МВД Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/sinteticheskiy-narkotik-abkhaziya-1055561715.html

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абхазия, происшествия, наркотики, кпп "псоу"