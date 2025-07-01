https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/prigovor-omar-khagush-1055654054.html
Верховный суд вынес приговор в отношении Омара Хагуш
Верховный суд вынес приговор в отношении Омара Хагуш
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В ноябре 2021 года Омар Хагуш и Амир Кетия совершили нападение на милиционеров в Гагре, планируя отомстить за смерть Анри Атейба, покончившего жизнь самоубийством в ИВС Гагрского УВД. При задержании Кетия был убит, Хагуш ранен.
2025-07-01T14:55+0300
2025-07-01T14:55+0300
2025-07-01T14:55+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Омар Хагуш признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном хранении и перевозке оружия.По решению Верховного суда, Хагуш назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В ноябре 2021 года Омар Хагуш и Амир Кетия совершили нападение на милиционеров в Гагре, планируя отомстить за смерть Анри Атейба, покончившего жизнь самоубийством в ИВС Гагрского УВД. При задержании Кетия был убит, Хагуш ранен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036444193.html
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омар хагуш амир кетия приговор
омар хагуш амир кетия приговор
Верховный суд вынес приговор в отношении Омара Хагуш
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Омар Хагуш признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном хранении и перевозке оружия.
По решению
Верховного суда, Хагуш назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В ноябре 2021 года Омар Хагуш и Амир Кетия совершили нападение на милиционеров в Гагре, планируя отомстить за смерть Анри Атейба, покончившего жизнь самоубийством в ИВС Гагрского УВД. При задержании Кетия был убит, Хагуш ранен.