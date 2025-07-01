https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/prigovor-omar-khagush-1055654054.html

Верховный суд вынес приговор в отношении Омара Хагуш

Верховный суд вынес приговор в отношении Омара Хагуш

Sputnik Абхазия

В ноябре 2021 года Омар Хагуш и Амир Кетия совершили нападение на милиционеров в Гагре, планируя отомстить за смерть Анри Атейба, покончившего жизнь самоубийством в ИВС Гагрского УВД. При задержании Кетия был убит, Хагуш ранен.

2025-07-01T14:55+0300

2025-07-01T14:55+0300

2025-07-01T14:55+0300

в абхазии

абхазия

новости

суд

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974224_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_88e9121f822f13b416db5fd69bb17a3e.jpg

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Омар Хагуш признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном хранении и перевозке оружия.По решению Верховного суда, Хагуш назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В ноябре 2021 года Омар Хагуш и Амир Кетия совершили нападение на милиционеров в Гагре, планируя отомстить за смерть Анри Атейба, покончившего жизнь самоубийством в ИВС Гагрского УВД. При задержании Кетия был убит, Хагуш ранен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036444193.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

омар хагуш амир кетия приговор