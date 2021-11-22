https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036444193.html

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре

В результате перестрелки 16 ноября в Гагре между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, которые, по данным следствия, готовили покушение... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T19:20+0300

2021-11-22T19:20+0300

2021-11-22T19:32+0300

в абхазии

происшествия

мвд абхазии

гагрский район

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Омара Хагуш по факту приготовления к преступлению и покушения на преступление, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконного приобретения, хранения и ношения оружия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. По данным следствия, Амир Кетия в период с 14 ноября этого года вступил в преступный сговор с Омаром Хагуш, чтобы совершить умышленное убийство сотрудников УВД по Гагрскому району – начальника Управления угрозыска Шванба Р.В. и его заместителя Читанава А.Л. Убийство планировалось из мести за их общего друга Анри Атейба, который был задержан в августе 2021 года, пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного следствия УВД по Гагрскому району, и в последствии, не приходя в себя, скончался в медучреждении.Отмечается, что Кетия был вооружен обрезом охотничьего ружья, ручной оборонительной гранатой, а Хагуш - револьвером, металлической заточкой. Оружие, по данным следствия, они приобрели и хранили незаконно. 16 ноября примерно в 06:40 Кетия и Хагуш приехали из поселка Бзыпта Гагрского района в Гагру, чтобы совершить убийство Читанава А.Л.В 07:31 к Хагуш и Кетия на улице Кабардинская на автомашинах марки "Лексус" и "Тойота Краун" подъехали оперативники, чтобы предотвратить планируемое преступление. Кетия достал гранату и угрожал сотрудникам милиции, схватившись за кольцо предохранителя. Хагуш также угрожал револьвером оперативникам, и отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, произвел три прицельных выстрела в их сторону, однако промахнулся. Сотрудники милиции открыли ответную стрельбу, в результате которой Кетия был смертельно ранен, а Хагуш получил ранение в область левого плечевого сустава.Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/prokuratura-zanyalas-proverkoy-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsionerov-v-gagre-1036424053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-sotrudnikov-gagrskoy-militsii-po-faktu-smerti-anri-ateyba-1035873489.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/vitse-prezident-priekhal-v-gagru-posle-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsiyu-1036352712.html

гагрский район

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происшествия, мвд абхазии, гагрский район