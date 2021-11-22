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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036444193.html
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре
В результате перестрелки 16 ноября в Гагре между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, которые, по данным следствия, готовили покушение... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T19:20+0300
2021-11-22T19:32+0300
в абхазии
происшествия
мвд абхазии
гагрский район
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Омара Хагуш по факту приготовления к преступлению и покушения на преступление, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконного приобретения, хранения и ношения оружия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. По данным следствия, Амир Кетия в период с 14 ноября этого года вступил в преступный сговор с Омаром Хагуш, чтобы совершить умышленное убийство сотрудников УВД по Гагрскому району – начальника Управления угрозыска Шванба Р.В. и его заместителя Читанава А.Л. Убийство планировалось из мести за их общего друга Анри Атейба, который был задержан в августе 2021 года, пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного следствия УВД по Гагрскому району, и в последствии, не приходя в себя, скончался в медучреждении.Отмечается, что Кетия был вооружен обрезом охотничьего ружья, ручной оборонительной гранатой, а Хагуш - револьвером, металлической заточкой. Оружие, по данным следствия, они приобрели и хранили незаконно. 16 ноября примерно в 06:40 Кетия и Хагуш приехали из поселка Бзыпта Гагрского района в Гагру, чтобы совершить убийство Читанава А.Л.В 07:31 к Хагуш и Кетия на улице Кабардинская на автомашинах марки "Лексус" и "Тойота Краун" подъехали оперативники, чтобы предотвратить планируемое преступление. Кетия достал гранату и угрожал сотрудникам милиции, схватившись за кольцо предохранителя. Хагуш также угрожал револьвером оперативникам, и отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, произвел три прицельных выстрела в их сторону, однако промахнулся. Сотрудники милиции открыли ответную стрельбу, в результате которой Кетия был смертельно ранен, а Хагуш получил ранение в область левого плечевого сустава.Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/prokuratura-zanyalas-proverkoy-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsionerov-v-gagre-1036424053.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-sotrudnikov-gagrskoy-militsii-po-faktu-smerti-anri-ateyba-1035873489.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/vitse-prezident-priekhal-v-gagru-posle-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsiyu-1036352712.html
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происшествия, мвд абхазии, гагрский район

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре

19:20 22.11.2021 (обновлено: 19:32 22.11.2021)
CC0 / / Архивное фото уголовного дела
Архивное фото уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
CC0 / /
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В результате перестрелки 16 ноября в Гагре между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, которые, по данным следствия, готовили покушение на сотрудника гагрской милиции, один погиб, второй был ранен.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Омара Хагуш по факту приготовления к преступлению и покушения на преступление, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконного приобретения, хранения и ношения оружия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Машина УВД Гагрского района - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
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Прокуратура сообщила подробности покушения на милиционеров в Гагре
Вчера, 11:47
По данным следствия, Амир Кетия в период с 14 ноября этого года вступил в преступный сговор с Омаром Хагуш, чтобы совершить умышленное убийство сотрудников УВД по Гагрскому району – начальника Управления угрозыска Шванба Р.В. и его заместителя Читанава А.Л.
Убийство планировалось из мести за их общего друга Анри Атейба, который был задержан в августе 2021 года, пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного следствия УВД по Гагрскому району, и в последствии, не приходя в себя, скончался в медучреждении.
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Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба
13 октября, 14:51
Отмечается, что Кетия был вооружен обрезом охотничьего ружья, ручной оборонительной гранатой, а Хагуш - револьвером, металлической заточкой. Оружие, по данным следствия, они приобрели и хранили незаконно.
16 ноября примерно в 06:40 Кетия и Хагуш приехали из поселка Бзыпта Гагрского района в Гагру, чтобы совершить убийство Читанава А.Л.
Администрация гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
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Вице-президент приехал в Гагру после инцидента с покушением на милиционеров
16 ноября, 12:01
В 07:31 к Хагуш и Кетия на улице Кабардинская на автомашинах марки "Лексус" и "Тойота Краун" подъехали оперативники, чтобы предотвратить планируемое преступление.
Кетия достал гранату и угрожал сотрудникам милиции, схватившись за кольцо предохранителя. Хагуш также угрожал револьвером оперативникам, и отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, произвел три прицельных выстрела в их сторону, однако промахнулся.
Сотрудники милиции открыли ответную стрельбу, в результате которой Кетия был смертельно ранен, а Хагуш получил ранение в область левого плечевого сустава.
Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.
В Абхазии
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