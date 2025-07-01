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Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума
Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума. 01.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума.Мэр столицы Тимур Агрба рассказал в интервью "Апсныпресс", что к реализации готовят проекты:Также рассматриваются варианты реконструкции отдельных улиц для увеличения числа полос и организации парковок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/sukhum-remont-dorog-1055645325.html
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Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Программу развития городской инфраструктуры разработают в администрации Сухума.
Мэр столицы Тимур Агрба рассказал в интервью "Апсныпресс", что к реализации готовят проекты:
"Умный город": установка камер видеонаблюдения, модернизация логистики транспортных потоков, внедрение нового светофорного оборудования.
Диспетчеризация коммунальных служб для быстрого реагирования на аварии и стихийные бедствия.
Проекты транспортных развязок, в том числе дороги между Новым районом и Старым поселком, а также мостовой развязки от улиц Дзидзария и Бейгуа.
Обновление автобусного и троллейбусного парка современными моделями.
Также рассматриваются варианты реконструкции отдельных улиц для увеличения числа полос и организации парковок.