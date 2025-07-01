https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/ritsinskiy-park-1055656822.html

Названо число людей, посетивших Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с начала года

Названо число людей, посетивших Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с начала года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 220 тыс. человек посетили Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с начала года. 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 220 тыс. человек посетили Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с начала года.По данным Минтуризма Абхазии, с 1 января по 1 июля 2025 года Рицинский реликтовый нацпарк принял 121 871 туриста. За аналогичный период прошлого года парк посетили 139 866 человек.Новоафонская пещера за шесть месяцев привлекла 100 867 гостей. В первой половине 2024 года пещеру посетили 96 987 человек.Всего за 2024 года Рицинский парк принял 527,5 человека, а Новоафонская пещера — 399,5.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/zapovednik-velikiy-pitiunt-1055560994.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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