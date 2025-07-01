https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rossiya-segodnya-1055653114.html

"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку

"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T14:38+0300

2025-07-01T14:38+0300

2025-07-01T14:38+0300

россия сегодня

sputnik

азербайджан

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан, заявили в пресс-службе медиагруппы.Приводим полный текст заявления.В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана.Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника.Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин.Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег.По информации МВД Азербайджана, семь человек были задержаны в результате операции в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/kreml-sputnik-v-baku---peskov-1055650628.html

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