https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rossiya-segodnya-1055653114.html
"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку
"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-01T14:38+0300
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2025-07-01T14:38+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан, заявили в пресс-службе медиагруппы.Приводим полный текст заявления.В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана.Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника.Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин.Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег.По информации МВД Азербайджана, семь человек были задержаны в результате операции в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/kreml-sputnik-v-baku---peskov-1055650628.html
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россия сегодня, sputnik, азербайджан
россия сегодня, sputnik, азербайджан
"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан, заявили в пресс-службе медиагруппы.
Приводим полный текст заявления.
В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана.
Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника.
Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.
Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин.
Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег.
По информации МВД Азербайджана, семь человек были задержаны в результате операции в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.