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"Риҵа асимфониа": ахортә капелла Риҵа иқәгылеит
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Аԥхынтәи аԥсшьарамшқәа: ақыҭан еиҿкаау ахәыҷтәы лагер аусура
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Ихадоу атемақәа
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"Аԥснытәи аԥсшьарамшқәа": атуристтә журнал аҭыҵра иалагеит
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Ансамбль "Абаза" Санкт-Петербург гран-при иаԥсахеит
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Апедагогикатә ҟазара ашкол ҩаԥхьа аусура хацнаркит Аҟәа
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Хра злоу ахҭысқәа
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Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку - Песков
Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку - Песков
Sputnik Абхазия
Ранее в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
2025-07-01T13:27+0300
2025-07-01T13:27+0300
россия
дмитрий песков
азербайджан
sputnik
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Задержание российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений, добавил он.Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных, подчеркнул Песков.Ранее в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник стало известно о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/kiselev-prokommentiroval-zaderzhanie-rossiyskikh-zhurnalistov-v-baku-1055641975.html
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ситуация вокруг сотрудников sputnik в баку кремль
ситуация вокруг сотрудников sputnik в баку кремль

Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку - Песков

13:27 01.07.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Задержание российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений, добавил он.
Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных, подчеркнул Песков.
Ранее в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник стало известно о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Интервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы Россия сегодня Д. Киселеву - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
Вчера, 19:40
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