https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/kreml-sputnik-v-baku---peskov-1055650628.html

Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку - Песков

Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку - Песков

Sputnik Абхазия

Ранее в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.

2025-07-01T13:27+0300

2025-07-01T13:27+0300

2025-07-01T13:27+0300

россия

дмитрий песков

азербайджан

sputnik

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Задержание российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений, добавил он.Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных, подчеркнул Песков.Ранее в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник стало известно о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/kiselev-prokommentiroval-zaderzhanie-rossiyskikh-zhurnalistov-v-baku-1055641975.html

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