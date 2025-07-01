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Силы ПВО России уничтожили за ночь 60 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 60 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили и перехватили за ночь 60 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 01.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-01T10:12+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили и перехватили за ночь 60 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vs-rossii-1055621580.html
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россия, министерство обороны рф, украина, пво
россия, министерство обороны рф, украина, пво
Силы ПВО России уничтожили за ночь 60 украинских беспилотников
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили и перехватили за ночь 60 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
16 – над Ростовской областью,
11 – над акваторией Азовского моря,
4 – над Саратовской областями,
3 – над акваторией Черного моря,
по 1 – над Воронежской и Орловской областями.