https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/sily-pvo-rossii-1055643557.html

Силы ПВО России уничтожили за ночь 60 украинских беспилотников

Силы ПВО России уничтожили за ночь 60 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили и перехватили за ночь 60 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

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украина

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили и перехватили за ночь 60 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vs-rossii-1055621580.html

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