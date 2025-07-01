https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rekonstruktsiya-sukhumskaya-naberezhnaya-1055645077.html

Реконструкция сухумской набережной начнется с 1 октября

Реконструкция сухумской набережной начнется с 1 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Реконструкция сухумской набережной от улицы генерала Аршба до поворота на микрорайон Маяк начнется с 1 октября, сообщил глава столицы... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Реконструкция сухумской набережной от улицы генерала Аршба до поворота на микрорайон Маяк начнется с 1 октября, сообщил глава столицы Тимур Агрба.Работы будут выполнять строительные организации Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, которые взяли на себя финансирование проекта, уточнил Агрба в интервью "Апсныпресс".Будут отреставрированы парапеты и столбы освещения набережной, заменят тротуарной плитки.В парковых зонах будут устроены прогулочные дорожки, установлены лавочки, урны, детские и спортивные площадки. Для торговых объектов предусмотрен единый дизайн-код.По словам мэра, в ближайшее время начнутся работы по реставрации пирса в районе кафе "Брехаловка". Все проекты и концепции согласовываются с местными архитекторами, Градостроительным советом города и общественностью.Глава столицы подчеркнул необходимость сохранения вида и стиля набережной, который изначально имел Сухум.Проект реконструкции показывали первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко. Он предложил установить на набережной баннеры, на которых будет информация о реконструкции и сроках ее окончания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/rekonstruktsiey-prichala-v-sukhume-zaymutsya-spetsialisty-iz-krasnodara-1054478004.html

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