https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/vybory-v-parlament-1055654875.html

Выборы в Парламент Абхазия по округу №26 будут безальтернативными

Выборы в Парламент Абхазия по округу №26 будут безальтернативными

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Выборы в Парламент Абхазия по округу №26 будут безальтернативными, сообщил Sputnik председатель ЦИК Дмитрий Маршан. 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T15:39+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Выборы в Парламент Абхазия по округу №26 будут безальтернативными, сообщил Sputnik председатель ЦИК Дмитрий Маршан.По его словам, по Драндскому округу, где зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа, будет открыто 6 избирательных участков. За 10 дней до голосования на участках будут размещены списки избирателей.Если явка окажется ниже установленного порога, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.Повторные выборы по избирательному округу № 26 пройдут 26 июля. Полномочия избранного депутата будут продолжаться до марта 2027 года – до окончания полномочий седьмого созыва Народного Собрания.Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия.1 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/registratsiya-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-po-izbiratelnomu-okrugu--26-zavershena-1055640114.html

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