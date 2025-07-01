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Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии
Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии. 01.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии.Кандидат от республиканской организации "Новый курс" был избран в ходе тайного голосования на заседании Общественной палаты 1 июля.На участие в конкурсном отборе для избрания в состав консультативно-совещательного органа страны было подано 3 ходатайства — от партии "Единая Абхазия", общественных организации "Новый курс" и "Садзы".Проведение выборов было обусловлено назначением члена Общественной палаты Астамура Логуа министром туризма.Зураб Багапш с октября 2022 года по февраль 2023-го был и.о. гендиректора "Черноморэнерго". Он возглавляет фонд второго президента Абхазии Сергея Багапш.Абесалом Кварчия указом президента Абхазии Бадры Гунба введен в состав Общественной палаты по президентской квоте. Кварчия занял вакантное место после назначения бывшего члена Общественной палаты Вараздата Миносяна вице-премьером республики.
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абхазия, новости, зураб багапш
абхазия, новости, зураб багапш

Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии

16:36 01.07.2025 (обновлено: 17:23 01.07.2025)
© Foto / из личного архива Зураба Багапш Зураб Багапш
Зураб Багапш - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
© Foto / из личного архива Зураба Багапш
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Зураб Багапш стал членом Общественной палаты Абхазии.
Кандидат от республиканской организации "Новый курс" был избран в ходе тайного голосования на заседании Общественной палаты 1 июля.
На участие в конкурсном отборе для избрания в состав консультативно-совещательного органа страны было подано 3 ходатайства — от партии "Единая Абхазия", общественных организации "Новый курс" и "Садзы".
Проведение выборов было обусловлено назначением члена Общественной палаты Астамура Логуа министром туризма.
Зураб Багапш с октября 2022 года по февраль 2023-го был и.о. гендиректора "Черноморэнерго". Он возглавляет фонд второго президента Абхазии Сергея Багапш.
Абесалом Кварчия указом президента Абхазии Бадры Гунба введен в состав Общественной палаты по президентской квоте.
Кварчия занял вакантное место после назначения бывшего члена Общественной палаты Вараздата Миносяна вице-премьером республики.
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