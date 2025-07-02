https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/abkhazskie-shkoly-poluchili-novoe-oborudovanie-1055667975.html

Абхазские школы получили новое оборудование

Абхазские школы получили новое оборудование

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T14:21+0300

2025-07-02T14:21+0300

2025-07-02T14:22+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. Инновационные учебные комплекты и оборудование закуплено по проекту "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.Компания "ФИРОН" передала республике:Министерство распределило их по школам Абхазии."Это огромный шаг к внедрению современных технологий в образовательный процесс и развитию потенциала наших учеников", — отметили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/v-nogu-so-vremenem-kak-v-shkole-sela-mgudzyrkhua-osvaivayut-novye-tekhnologii-1054213806.html

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Sputnik Абхазия

новости, образование, министерство просвещения абхазии