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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Абхазские школы получили новое оборудование
Абхазские школы получили новое оборудование
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. Инновационные учебные комплекты и оборудование закуплено по проекту "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.Компания "ФИРОН" передала республике:Министерство распределило их по школам Абхазии."Это огромный шаг к внедрению современных технологий в образовательный процесс и развитию потенциала наших учеников", — отметили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/v-nogu-so-vremenem-kak-v-shkole-sela-mgudzyrkhua-osvaivayut-novye-tekhnologii-1054213806.html
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новости, образование, министерство просвещения абхазии
новости, образование, министерство просвещения абхазии

Абхазские школы получили новое оборудование

14:21 02.07.2025 (обновлено: 14:22 02.07.2025)
10 школа г.Сухум
10 школа г.Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения.
Инновационные учебные комплекты и оборудование закуплено по проекту "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.
Компания "ФИРОН" передала республике:
роботехнические наборы
интерактивные панели, компьютеры
3D-принтеры
лабораторное оборудование для изучения физики, химии и биологии.
Министерство распределило их по школам Абхазии.
"Это огромный шаг к внедрению современных технологий в образовательный процесс и развитию потенциала наших учеников", — отметили в ведомстве.
Компьютерный класс в Мгудзырхуской школе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2025
В ногу со временем: как в школе села Мгудзырхуа осваивают новые технологии
25 марта, 19:05
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