https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/abkhazskie-shkoly-poluchili-novoe-oborudovanie-1055667975.html
Абхазские школы получили новое оборудование
Абхазские школы получили новое оборудование
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T14:21+0300
2025-07-02T14:21+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили в Минпросвещения. Инновационные учебные комплекты и оборудование закуплено по проекту "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.Компания "ФИРОН" передала республике:Министерство распределило их по школам Абхазии."Это огромный шаг к внедрению современных технологий в образовательный процесс и развитию потенциала наших учеников", — отметили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/v-nogu-so-vremenem-kak-v-shkole-sela-mgudzyrkhua-osvaivayut-novye-tekhnologii-1054213806.html
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новости, образование, министерство просвещения абхазии
новости, образование, министерство просвещения абхазии
Абхазские школы получили новое оборудование
14:21 02.07.2025 (обновлено: 14:22 02.07.2025) СУХУМ, 2 июл - Sputnik.
Современное школьное оборудование было передано в школы Абхазии, сообщили
в Минпросвещения.
Инновационные учебные комплекты и оборудование закуплено по проекту "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.
Компания "ФИРОН" передала республике:
интерактивные панели, компьютеры
лабораторное оборудование для изучения физики, химии и биологии.
Министерство распределило их по школам Абхазии.
"Это огромный шаг к внедрению современных технологий в образовательный процесс и развитию потенциала наших учеников", — отметили в ведомстве.