Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рганахьала иреиҳау аҵара змоу усурала реиқәыршәашьа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны Зҽаԥсазтәыз артист Роман Сабуа 70 шықәса ихыҵит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Глэмпинг в Абхазии: спрос и предложения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны акоманда" апроектқәа аԥсҭазаара аларҵәашьа
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Первый посол России в Абхазии празднует юбилей
18:34
3 мин
Радио
Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу
18:37
7 мин
Турбаза
Глэмпинг в Абхазии: спрос и предложения
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны акоманда" апроектқәа аԥсҭазаара аларҵәашьа
21:04
26 мин
Радио
Первый посол России в Абхазии празднует юбилей
21:34
3 мин
Радио
Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу
21:37
7 мин
Турбаза
Глэмпинг в Абхазии: спрос и предложения
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апедагогикатә ҟазара ашкол аус ауеит арҭ амшқәа рзы Аҟәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Агәалашәара амҩала
Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
13:33
5 мин
Аицәажәара
"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
13:39
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
13:50
8 мин
On air
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Реализация программы по созданию системы единой базы данных
14:33
11 мин
Такие обстоятельства
Учебные лаборатории для школ Абхазии: проекты "Фирон"
14:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
18:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Аҟәада
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Проект «Команды Абхазии»: переработка бытовых отходов
18:34
15 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
21:20
8 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/moskva-prizvala-baku-vernutsya-k-urovnyu-strategicheskogo-soyuznichestva-1055671427.html
Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества
Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества
Sputnik Абхазия
30 июня азербайджанские силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были... 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T15:17+0300
2025-07-02T15:17+0300
в мире
новости
мид рф
мария захарова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041911292_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_f3ac2c4921393a65af3bbfb7f18667a0.jpg
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Москва призывает Баку вернуть отношения между странами к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Все возникающие вопросы, подчеркнула Мария Захарова, должны решаться через политико-дипломатические каналы и в партнерском ключе, без нагнетания конфронтации. Российская сторона направила запрос на посещение арестованных сотрудников Sputnik Азербайджан, однако доступ дипломатам не предоставили, добавила она."Они были и остаются журналистами, которые придерживаются как профессиональной этики, так и законов страны пребывания", — напомнила официальный представитель МИД, отметив, что за годы работы у Баку не было претензий к публикациям агентства. Захарова выразила надежду на то, что желающие испортить отношения России и Азербайджана воздержатся от дальнейших провокационных шагов, каких было уже немало.Азербайджанские силовики 30 июня задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По решению суда, они заключены под стражу на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rossiya-segodnya-1055653114.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041911292_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_a6e401950f376e45103d76d372c917b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, мид рф, мария захарова
в мире, новости, мид рф, мария захарова

Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

15:17 02.07.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
30 июня азербайджанские силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были задержаны сотрудники редакции.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Москва призывает Баку вернуть отношения между странами к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Комментируя задержания российских журналистов, она отметила, что действия азербайджанской стороны наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям, и призвала Баку предпринять меры для их возвращения к уровню, зафиксированному в официальных документах.

Все возникающие вопросы, подчеркнула Мария Захарова, должны решаться через политико-дипломатические каналы и в партнерском ключе, без нагнетания конфронтации.
Российская сторона направила запрос на посещение арестованных сотрудников Sputnik Азербайджан, однако доступ дипломатам не предоставили, добавила она.
"Они были и остаются журналистами, которые придерживаются как профессиональной этики, так и законов страны пребывания", — напомнила официальный представитель МИД, отметив, что за годы работы у Баку не было претензий к публикациям агентства.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания сотрудников Sputnik в Баку
Вчера, 14:38
Захарова выразила надежду на то, что желающие испортить отношения России и Азербайджана воздержатся от дальнейших провокационных шагов, каких было уже немало.
Азербайджанские силовики 30 июня задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По решению суда, они заключены под стражу на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0