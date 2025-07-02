https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/moskva-prizvala-baku-vernutsya-k-urovnyu-strategicheskogo-soyuznichestva-1055671427.html

Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

Sputnik Абхазия

30 июня азербайджанские силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были... 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T15:17+0300

2025-07-02T15:17+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Москва призывает Баку вернуть отношения между странами к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Все возникающие вопросы, подчеркнула Мария Захарова, должны решаться через политико-дипломатические каналы и в партнерском ключе, без нагнетания конфронтации. Российская сторона направила запрос на посещение арестованных сотрудников Sputnik Азербайджан, однако доступ дипломатам не предоставили, добавила она."Они были и остаются журналистами, которые придерживаются как профессиональной этики, так и законов страны пребывания", — напомнила официальный представитель МИД, отметив, что за годы работы у Баку не было претензий к публикациям агентства. Захарова выразила надежду на то, что желающие испортить отношения России и Азербайджана воздержатся от дальнейших провокационных шагов, каких было уже немало.Азербайджанские силовики 30 июня задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По решению суда, они заключены под стражу на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rossiya-segodnya-1055653114.html

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