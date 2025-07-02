https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/okazyvayuschie-uslugi-inostrantsy-budut-platit-nalogi-v-sukhume-1055677894.html
Оказывающие услуги иностранцы будут платить налоги в Сухуме
Оказывающие услуги иностранцы будут платить налоги в Сухуме
Sputnik Абхазия
Решение столичного Горсобрания касается иностранных граждан, оказывающих бытовые услуги без регистрации юрлица или ИП. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T22:48+0300
2025-07-02T22:48+0300
2025-07-02T22:57+0300
новости
сухум
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0027844ab5bd041170cd1e7418daab5b.jpg
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Иностранцы, самостоятельно оказывающие услуги в Сухуме, будут платить налоги, сообщили в пресс-службе администрации столицы.Решение приняли депутаты столичного Собрания, оно вступает в силу с 1 сентября 2025 года.Ежемесячный сбор составляет 5 000 рублей, его должны выплачивать иностранцы, оказывающие бытовые, хозяйственно-подсобные, ремонтные и вспомогательные услуги без регистрации в качестве юрлица или ИП. Сбор оформляется по заявлению иностранного гражданина через администрацию города на месяц с возможностью предоплаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/bolee-2-mlrd-rubley-nalogov-sobrali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1055188870.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_265f80e7cbeed62fa7744daec7b54117.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, сухум, экономика
новости, сухум, экономика
Оказывающие услуги иностранцы будут платить налоги в Сухуме
22:48 02.07.2025 (обновлено: 22:57 02.07.2025)
Решение столичного Горсобрания касается иностранных граждан, оказывающих бытовые услуги без регистрации юрлица или ИП.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Иностранцы, самостоятельно оказывающие услуги в Сухуме, будут платить налоги, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
Решение приняли депутаты столичного Собрания, оно вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
"Наша цель состоит в том, чтобы повлиять на повышение прозрачности в сфере оказания бытовых услуг и на обеспечение поступлений в местный бюджет. Речь идет только о тех иностранных гражданах, которые самостоятельно оказывают платные услуги на территории столицы", - подчеркнул глава Горсобрания Дмитрий Осия.
Ежемесячный сбор составляет 5 000 рублей, его должны выплачивать иностранцы, оказывающие бытовые, хозяйственно-подсобные, ремонтные и вспомогательные услуги без регистрации в качестве юрлица или ИП.
Сбор оформляется по заявлению иностранного гражданина через администрацию города на месяц с возможностью предоплаты.