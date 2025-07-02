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Оказывающие услуги иностранцы будут платить налоги в Сухуме

Оказывающие услуги иностранцы будут платить налоги в Сухуме

Sputnik Абхазия

Решение столичного Горсобрания касается иностранных граждан, оказывающих бытовые услуги без регистрации юрлица или ИП. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T22:48+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Иностранцы, самостоятельно оказывающие услуги в Сухуме, будут платить налоги, сообщили в пресс-службе администрации столицы.Решение приняли депутаты столичного Собрания, оно вступает в силу с 1 сентября 2025 года.Ежемесячный сбор составляет 5 000 рублей, его должны выплачивать иностранцы, оказывающие бытовые, хозяйственно-подсобные, ремонтные и вспомогательные услуги без регистрации в качестве юрлица или ИП. Сбор оформляется по заявлению иностранного гражданина через администрацию города на месяц с возможностью предоплаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/bolee-2-mlrd-rubley-nalogov-sobrali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1055188870.html

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