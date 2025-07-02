https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/pamyat-pogibshikh-pri-vysadke-tamyshskogo-desanta-pochtili-v-abkhazii--1055665814.html

Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии

Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Бадра Гунба возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T12:12+0300

2025-07-02T12:12+0300

2025-07-02T12:48+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

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СУХУМ, 2 июля - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим бойцам прошла в селе Тамыш Очамчырского района, сообщает "Апсныпресс". В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, депутаты парламента, члены Кабинета министров, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В июле 1993 года, после ряда неудачных наступлений, абхазская армия предприняла попытку перехватить инициативу и освободить оккупированные грузинскими войсками территории.Абхазский десант под руководством Заура Зарандия высадился в селе Тамыш. В ночь с 3 на 4 июля отряд из 140 бойцов, получивший название "Отряд смертников", форсировал реку Гумиста и отвлек внимание противника от основного наступления со стороны Шром.Эти действия позволили абхазским войскам взять под контроль стратегически важные высоты к северо-востоку от Сухума и стали поворотным моментом в ходе войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/snaryady-padali-ryadom-vysadka-tamyshskogo-desanta-glazami-valeriya-kapba-1051543970.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости