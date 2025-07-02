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Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии
Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президент Бадра Гунба возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 2 июля - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим бойцам прошла в селе Тамыш Очамчырского района, сообщает "Апсныпресс". В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, депутаты парламента, члены Кабинета министров, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В июле 1993 года, после ряда неудачных наступлений, абхазская армия предприняла попытку перехватить инициативу и освободить оккупированные грузинскими войсками территории.Абхазский десант под руководством Заура Зарандия высадился в селе Тамыш. В ночь с 3 на 4 июля отряд из 140 бойцов, получивший название "Отряд смертников", форсировал реку Гумиста и отвлек внимание противника от основного наступления со стороны Шром.Эти действия позволили абхазским войскам взять под контроль стратегически важные высоты к северо-востоку от Сухума и стали поворотным моментом в ходе войны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/snaryady-padali-ryadom-vysadka-tamyshskogo-desanta-glazami-valeriya-kapba-1051543970.html
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости

Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии

12:12 02.07.2025 (обновлено: 12:48 02.07.2025)
© FotoПамять погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии.
Память погибших при высадке Тамышского десанта почтили в Абхазии. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
© Foto
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Президент Бадра Гунба возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш.
СУХУМ, 2 июля - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим бойцам прошла в селе Тамыш Очамчырского района, сообщает "Апсныпресс".
Она приурочена к годовщине начала одной из ключевых операций Отечественной войны 1992–1993 годов — высадке Тамышского десанта.
В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, депутаты парламента, члены Кабинета министров, ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
В июле 1993 года, после ряда неудачных наступлений, абхазская армия предприняла попытку перехватить инициативу и освободить оккупированные грузинскими войсками территории.
Абхазский десант под руководством Заура Зарандия высадился в селе Тамыш. В ночь с 3 на 4 июля отряд из 140 бойцов, получивший название "Отряд смертников", форсировал реку Гумиста и отвлек внимание противника от основного наступления со стороны Шром.
Эти действия позволили абхазским войскам взять под контроль стратегически важные высоты к северо-востоку от Сухума и стали поворотным моментом в ходе войны.
Валерий Капба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2024
В Абхазии
"Снаряды падали рядом": высадка тамышского десанта глазами Валерия Капба
2 июля 2024, 17:53
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