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Проект реконструкции набережной Диоскуров представили в Сухуме
Проект реконструкции набережной Диоскуров представили в Сухуме
Sputnik Абхазия
Реконструкция начнется 1 октября и, по планам, завершился до начала следующего курортного сезона. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T22:18+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Проект реконструкции набережной Диоскуров представили в Сухуме. Ознакомительные стенды разместили у кафе "Брехаловка" и пирса, который начнут ремонтировать в ближайшее время. Сама реконструкция начнется 1 октября и, по планам, завершится к началу следующего курортного сезона. Работы выполнят организации из Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, которые взяли на себя финансирование проекта. Помимо ремонта парапетов и освещения, установки новых лавочек и урн, проект включает в себя организацию детских площадок и зон отдыха, лектория, аэрария, установку колеса обозрения, разметку велодорожек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rekonstruktsiya-sukhumskaya-naberezhnaya-1055645077.html
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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, новости, сухум
абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, новости, сухум

Проект реконструкции набережной Диоскуров представили в Сухуме

22:18 02.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗакат на набережной сухума
Закат на набережной сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Реконструкция начнется 1 октября и, по планам, завершился до начала следующего курортного сезона.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Проект реконструкции набережной Диоскуров представили в Сухуме.
Ознакомительные стенды разместили у кафе "Брехаловка" и пирса, который начнут ремонтировать в ближайшее время.
Сама реконструкция начнется 1 октября и, по планам, завершится к началу следующего курортного сезона. Работы выполнят организации из Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, которые взяли на себя финансирование проекта.
Помимо ремонта парапетов и освещения, установки новых лавочек и урн, проект включает в себя организацию детских площадок и зон отдыха, лектория, аэрария, установку колеса обозрения, разметку велодорожек.
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
В Абхазии
Реконструкция сухумской набережной начнется с 1 октября
Вчера, 11:30
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