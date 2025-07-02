https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-3-iyulya--1055669990.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T18:03+0300
2025-07-02T18:03+0300
2025-07-02T18:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0c/1046896021_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_757c61dd2b23f7bd1e9e3cf2e0060783.jpg
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В четверг, 3 июля, ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью без осадков, днем местами возможен дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное 1-3 балла. Относительная влажность воздуха - 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0c/1046896021_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_cf92e499a5a5cf5c60c7ee0d3692d157.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В четверг, 3 июля, ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью без осадков, днем местами возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 50-70%.