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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T18:03+0300

2025-07-02T18:03+0300

2025-07-02T18:03+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В четверг, 3 июля, ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью без осадков, днем местами возможен дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное 1-3 балла. Относительная влажность воздуха - 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии