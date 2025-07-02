https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/razvitie-vokzalnoy-infrastruktury-dlya-lyudey-s-ovz-obsudili-v-azhd-1055671272.html

Развитие вокзальной инфраструктуры для людей с ОВЗ обсудили в АЖД

Развитие вокзальной инфраструктуры для людей с ОВЗ обсудили в АЖД

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Развитие инфраструктуры для людей с ОВЗ на вокзалах обсудили с руководством АЖД участники "Команды Абхазии". 02.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Развитие инфраструктуры для людей с ОВЗ на вокзалах обсудили с руководством АЖД участники "Команды Абхазии".Участниками встречи стали финалисты конкурса - президент Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава и замначальника пассажирской службы "Абхазской железной дороги" Эмир Агрба. Они обсудили пересмотр текущих и будущих проектов реконструкции вокзалов и станций с учетом потребностей маломобильных граждан. "Абхазская железная дорога будет стремиться к тому, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно и безопасно, независимо от физических возможностей. Все сметы и работы будут скорректированный", - подчеркнул глава АЖД Арсоу Читанава.В ближайшее время по этому вопросу создадут рабочую группу. В нее войдут специалисты Ассоциации, представители АЖД и Минкульта. Конкурс "Команда Абхазии" проводился при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".Всего было подано более 3 тысяч заявок, в финал прошли более 80 человек. Некоторым из них были предложены посты в министерствах и ведомствах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/proekty-razvitiya-badra-gunba-vstretilsya-s-pobeditelyami-i-finalistami-komandy-abkhazii-1055641491.html

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