https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/proekty-razvitiya-badra-gunba-vstretilsya-s-pobeditelyami-i-finalistami-komandy-abkhazii-1055641491.html

Проекты развития: Бадра Гунба встретился с победителями и финалистами "Команды Абхазии"

Проекты развития: Бадра Гунба встретился с победителями и финалистами "Команды Абхазии"

Sputnik Абхазия

Команды, состоящие из участников управленческого конкурса "Команда Абхазии", представили главе государства свои проекты. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T19:38+0300

2025-06-30T19:38+0300

2025-06-30T19:38+0300

в абхазии

абхазия

конкурс "команда абхазии"

бадра гунба

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Команды, состоящие из участников управленческого конкурса "Команда Абхазии", представили главе государства свои проекты.Бадрак Авидзба, SputnikКадровый потенциалПрезидент отметил важность конкурса "Команда Абхазии", который уже показал свою эффективность.Глава государства подчеркнул, что участники конкурса - это кадровый резерв страны, который будет работать на благо республики в различных направлениях.Заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля в свою очередь подчеркнул, что для участников конкурса "Команда Абхазии" проводится образовательная программа, направленная на формирование настоящих управленцев.В результате будет создан кадровый резерв, состоящий из высококвалифицированных специалистов, которые будут способны решать важные задачи.Проекты командКоманды, состоящие из участников управленческого конкурса "Команда Абхазии", представили главе государства свои проекты.Один из них - "Абхазский рубеж". Как рассказал победитель конкурса "Команда Абхазии" Нури Тарба проект представляет собой полосу препятствий на дистанции 3-5 километров в горно-лесистой местности.Цель проекта - развитие физической культуры, спорта, командного духа и патриотизма, а также укрепление международного партнерства в сфере организации спортивно-общественных проектов.Глава государства подчеркнул, что "Абхазский проект - это перспективный проект.Бадра Гунба также поддержал идею проведения международной научно-практической конференции, посвященной туристическим возможностям республики.Конференция будет носить название "Абхазия и мир: возрождение международного центра курортологии, реабилитации и восстановительной медицины".По слова главы государства, такого рода мероприятия обязательно будут поддерживаться, поскольку участники мероприятия смогут ознакомиться с рекреационными возможностями страны. Он предложил провести мероприятие в конце 2025 года.Бадра Гунба положительно оценил и создание муралов с национальной тематикой на фасадах зданий.Проект "Свет культуры в каждом штрихе"подразумевает также:Проект "Экологический патруль" представил победитель конкурса "Команда Абхазии" Вячеслав Попов.Он отметил, что проект позволит выяснить реальное положение дел с мусорными стихийными свалками в республике.Используя эту информацию любой гражданин республики или организации смогут принять участие в ее ликвидации.Президент сказал, что считает полезным такой подход, отметив, что вопросы экологии являются очень важными для республики.Другой проект направлен на формирование комфортной и безопасный городской среды. Среди предложений- обеспечение бесплатного доступа к интернету на набережной, строительство спасательных вышек и пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также создание уникальной "улицы апельсиновых деревьев", которая станет туристической достопримечательностью.Глава государства напомнил, что при поддержке первого заместителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и нескольких российских регионов планируется реконструкция набережной столицы.Гунба подчеркнул, что руководство республики будет прилагать усилия для развития и улучшения городской среды.Он отметил, что центр планируется создать для людей занятых в сельском хозяйстве. Информационной-консультационный центр будет способствовать более эффективному взаимодействию крестьян с органами власти.Что касается ярмарки выходного дня, то Базильский подчеркнул, что она может популяризировать местную продукцию и чтобы у крестьян и ремесленников была возможность реализовать свою продукцию.Бадра Гунба отметил важность создания информационно-консультационного центра, чтобы у людей было больше возможностей узнать о тех возможностях, которые предоставляет государство.Он также предложил продумать и организацию ярмарок с учетом того, что это может стать хорошей возможностью для занятых в этой сфере.Проект "Карта гостя" представил финалист конкурса "Команда Абхазии" Максим Гумба.Он отметил, что на сегодняшний день отсутствует полноценная система сбора, анализа и обработки данных от туристов - их количество, география, интересы и предпочтения.Президент предложил более детально рассмотреть механизм работы данной методики, отметив что тема представляет интерес.Член организационного комитета конкурса"Команды Абхазии" Саманта Делба рассказала о создании волонтерского центра.Она отметила, что сильная и процветающая Абхазия строится не только на экономике и законах - ее фундамент ответственные граждане, которые заботятся о жителях республики.Делба подчеркнула, что центр будет сосредоточен на помощи пожилым людям, детям, инвалидам. Кроме того, центр будет заниматься патриотическим волонтерством, сказала она.В ходе встречи обсудили тему автоматизированной системы дорожного освещения, которая призвана бережно относиться к электроэнергии.Президент отметил важность соблюдения культуры потребления электричества с учетом трудностей, которые существуют в этой области в Абхазии.Гунба также рассказал о работах, которые проводятся руководством страны для того, чтобы избежать дефицита электроэнергии в зимний период. По его словам, республика начнет закупать электроэнергию в России уже в августе по более низким ценам в сравнении с зимним перетоком.Победитель конкурса "Команда Абхазии" Беслан Аршба рассказал об участии Абхазии в арт-кластере "Таврида" отметив, что республика представила на форуме свою самобытную культуру и традиции.В завершение встречи Бадра Гунба отметил важность реализации представленных проектов и предложил создать общественную организацию "Команда Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/1055639527.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/ministr-turizma-1055625080.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhaziya-peretok-elektroenergii-iz-rossii-1055635270.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/putin-aktivnye-kontakty-molodezhi-rossii-i-abkhazii-vazhny-dlya-obeikh-stran-1055607185.html

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абхазия, конкурс "команда абхазии", бадра гунба