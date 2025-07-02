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Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума
Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоили звание почетного гражданина Сухума. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоили звание почетного гражданина Сухума. Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района. В 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания республики. Член Общественной палаты со дня ее образования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/sokrat-dzhindzholiya-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-i-stepeni-1043062022.html
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Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума
СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоили звание почетного гражданина Сухума.
Решение принято на заседании Сухумского городского Собрания. Удостоверение Джинджолия вручат на праздновании Дня города 5 июля.
Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.
В 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве.
С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания республики. Член Общественной палаты со дня ее образования.