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Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума

Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоили звание почетного гражданина Сухума. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоили звание почетного гражданина Сухума. Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района. В 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания республики. Член Общественной палаты со дня ее образования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/sokrat-dzhindzholiya-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-i-stepeni-1043062022.html

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