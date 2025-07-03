https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/kiselev-zayavil-ob-otsutstvii-usloviy-dlya-prodolzheniya-deyatelnosti-sputnik-v-azerbaydzhane-1055692262.html

Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik в Азербайджане

Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik в Азербайджане

Sputnik Абхазия

30 июня азербайджанские силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были... 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T16:12+0300

2025-07-03T16:12+0300

2025-07-03T16:12+0300

новости

дмитрий киселев

россия сегодня

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране. В комментарии РИА Новости от подчеркнул, что медиагруппа глубоко обеспокоена задержанием российских граждан, руководителей и сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку, которое продолжается уже четвертые сутки.Он добавил, что деятельность агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Дмитрий Киселев подчеркнул, что обвинения, предъявленные журналистам, несостоятельны, предлог для ареста надуман."Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/moskva-prizvala-baku-vernutsya-k-urovnyu-strategicheskogo-soyuznichestva-1055671427.html

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