https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/pochti-150-shkol-abkhazii-poluchat-novoe-kompyuternoe-i-laboratornoe-oborudovanie-1055675951.html

Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование

Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование

Sputnik Абхазия

Проект осуществляется при поддержке российского Фонда президентских грантов. 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T09:30+0300

2025-07-03T09:30+0300

2025-07-03T09:30+0300

в абхазии

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министерство просвещения абхазии

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Компьютеры, а также лабораторное оборудование для изучения физики, химии и робототехники получат 149 абхазских школ, заявил в эфире радио Sputnik представитель некоммерческой организации "Фирон" Дмитрий Пащенко. Первым этапом проекта, реализуемого при поддержке российского Фонда президентских грантов, стали 10 муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Также были организованы 152 интерактивные патриотические выставки.По словам Пащенко, работа в республике началась в феврале 2025 года после установления контактов с абхазскими школами на форуме "Машук".В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Руководитель проекта подчеркнул, что команда планирует продолжать работу в республике и после завершения текущего проекта."Для нас это важный опыт. Мы хотим, чтобы дети получили не только технику, но и реальные возможности для развития", - добавил он

https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/abkhazskie-shkoly-poluchili-novoe-oborudovanie-1055667975.html

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Sputnik Абхазия

новости, школа, министерство просвещения абхазии