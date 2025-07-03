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Апедагогикатә ҟазара ашкол аус ауеит арҭ амшқәа рзы Аҟәа
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Агәалашәара амҩала
Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
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"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
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Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
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Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
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Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование
Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование
Sputnik Абхазия
Проект осуществляется при поддержке российского Фонда президентских грантов. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T09:30+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Компьютеры, а также лабораторное оборудование для изучения физики, химии и робототехники получат 149 абхазских школ, заявил в эфире радио Sputnik представитель некоммерческой организации "Фирон" Дмитрий Пащенко. Первым этапом проекта, реализуемого при поддержке российского Фонда президентских грантов, стали 10 муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Также были организованы 152 интерактивные патриотические выставки.По словам Пащенко, работа в республике началась в феврале 2025 года после установления контактов с абхазскими школами на форуме "Машук".В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Руководитель проекта подчеркнул, что команда планирует продолжать работу в республике и после завершения текущего проекта."Для нас это важный опыт. Мы хотим, чтобы дети получили не только технику, но и реальные возможности для развития", - добавил он
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/abkhazskie-shkoly-poluchili-novoe-oborudovanie-1055667975.html
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новости, школа, министерство просвещения абхазии
новости, школа, министерство просвещения абхазии

Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование

09:30 03.07.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Проект осуществляется при поддержке российского Фонда президентских грантов.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Компьютеры, а также лабораторное оборудование для изучения физики, химии и робототехники получат 149 абхазских школ, заявил в эфире радио Sputnik представитель некоммерческой организации "Фирон" Дмитрий Пащенко.
Первым этапом проекта, реализуемого при поддержке российского Фонда президентских грантов, стали 10 муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Также были организованы 152 интерактивные патриотические выставки.
По словам Пащенко, работа в республике началась в феврале 2025 года после установления контактов с абхазскими школами на форуме "Машук".
"Мы лично объехали почти все школы республики, чтобы понять, что им действительно нужно. Одни выбрали цифровые классы, другие - лаборатории, восемь школ решили внедрять обучение на дронах", - отметил он.
В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Руководитель проекта подчеркнул, что команда планирует продолжать работу в республике и после завершения текущего проекта.
"Для нас это важный опыт. Мы хотим, чтобы дети получили не только технику, но и реальные возможности для развития", - добавил он
10 школа г.Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
В Абхазии
Абхазские школы получили новое оборудование
Вчера, 14:21
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