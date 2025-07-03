https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/pochti-150-shkol-abkhazii-poluchat-novoe-kompyuternoe-i-laboratornoe-oborudovanie-1055675951.html
Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование
Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование
Sputnik Абхазия
Проект осуществляется при поддержке российского Фонда президентских грантов. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T09:30+0300
2025-07-03T09:30+0300
2025-07-03T09:30+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Компьютеры, а также лабораторное оборудование для изучения физики, химии и робототехники получат 149 абхазских школ, заявил в эфире радио Sputnik представитель некоммерческой организации "Фирон" Дмитрий Пащенко. Первым этапом проекта, реализуемого при поддержке российского Фонда президентских грантов, стали 10 муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Также были организованы 152 интерактивные патриотические выставки.По словам Пащенко, работа в республике началась в феврале 2025 года после установления контактов с абхазскими школами на форуме "Машук".В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Руководитель проекта подчеркнул, что команда планирует продолжать работу в республике и после завершения текущего проекта."Для нас это важный опыт. Мы хотим, чтобы дети получили не только технику, но и реальные возможности для развития", - добавил он
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/abkhazskie-shkoly-poluchili-novoe-oborudovanie-1055667975.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, школа, министерство просвещения абхазии
новости, школа, министерство просвещения абхазии
Почти 150 школ Абхазии получат новое компьютерное и лабораторное оборудование
Проект осуществляется при поддержке российского Фонда президентских грантов.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Компьютеры, а также лабораторное оборудование для изучения физики, химии и робототехники получат 149 абхазских школ, заявил в эфире радио Sputnik представитель некоммерческой организации "Фирон" Дмитрий Пащенко.
Первым этапом проекта, реализуемого при поддержке российского Фонда президентских грантов, стали 10 муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Также были организованы 152 интерактивные патриотические выставки.
По словам Пащенко, работа в республике началась в феврале 2025 года после установления контактов с абхазскими школами на форуме "Машук".
"Мы лично объехали почти все школы республики, чтобы понять, что им действительно нужно. Одни выбрали цифровые классы, другие - лаборатории, восемь школ решили внедрять обучение на дронах", - отметил он.
В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Руководитель проекта подчеркнул, что команда планирует продолжать работу в республике и после завершения текущего проекта.
"Для нас это важный опыт. Мы хотим, чтобы дети получили не только технику, но и реальные возможности для развития", - добавил он