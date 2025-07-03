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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T18:00+0300

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2025-07-03T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В пятницу, 4 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами туман, слабый дождь, днем кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды значительное - 3 балла.Относительная влажность воздуха - 70-90%.

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погода в абхазии