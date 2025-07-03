Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апедагогикатә ҟазара ашкол аус ауеит арҭ амшқәа рзы Аҟәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Агәалашәара амҩала
Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
13:33
5 мин
Аицәажәара
"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
13:39
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
13:50
8 мин
On air
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Реализация программы по созданию системы единой базы данных
14:33
11 мин
Такие обстоятельства
Учебные лаборатории для школ Абхазии: проекты "Фирон"
14:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
18:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар: аҟәада
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Команды Абхазии": переработка бытовых отходов
18:34
15 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
21:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар: аҟәада
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Команды Абхазии": переработка бытовых отходов
21:34
15 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
21:50
10 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сынтәа еиҭашьақәыргылахо Аԥсны аихамҩатә вокзалқәа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
13:33
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Турсезон в Гагре
14:04
24 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экология Черного моря
14:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
21:52
8 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-4-iyulya-1055702301.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T18:00+0300
2025-07-03T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165858_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_b01bfceba12d94dfd6207e2b2ce45861.jpg
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В пятницу, 4 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами туман, слабый дождь, днем кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды значительное - 3 балла.Относительная влажность воздуха - 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165858_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_d736c6ff702679beab27a24c4f60bde6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июля

18:00 03.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Облака в пасмурную погоду
Облака в пасмурную погоду - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В пятницу, 4 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами туман, слабый дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды значительное - 3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0