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https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/sotrudniki-fsb-predotvratili-terakt-v-peterburge--1055679897.html
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
Sputnik Абхазия
Девушка подложила самодельную бомбу под машину в обмен на гражданство ЕС. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T11:01+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. На опубликованном видео видно, как 23-летняя девушка устанавливает самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.Ее задержали в момент преступления. Девушка призналась, что задание ей дали украинские спецслужбы, в обмен на возможность получения гражданства одной из стран ЕС. "Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", — добавила она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/fsb-zaderzhala-grazhdanina-rumynii-kotoryy-sobiral-voennye-dannye-1054613618.html
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новости, россия, борьба с терроризмом
новости, россия, борьба с терроризмом

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

11:01 03.07.2025 (обновлено: 11:47 03.07.2025)
© Sputnik / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГражданина Украины А. Петкевича осудили за шпионаж в отношении оборонных предприятий России
Гражданина Украины А. Петкевича осудили за шпионаж в отношении оборонных предприятий России - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Пресс-служба ФСБ РФ
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Девушка подложила самодельную бомбу под машину в обмен на гражданство ЕС.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На опубликованном видео видно, как 23-летняя девушка устанавливает самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.
Ее задержали в момент преступления. Девушка призналась, что задание ей дали украинские спецслужбы, в обмен на возможность получения гражданства одной из стран ЕС.
"Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", — добавила она.
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