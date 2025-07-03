https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/sotrudniki-fsb-predotvratili-terakt-v-peterburge--1055679897.html

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

Sputnik Абхазия

Девушка подложила самодельную бомбу под машину в обмен на гражданство ЕС. 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T11:01+0300

2025-07-03T11:01+0300

2025-07-03T11:47+0300

новости

россия

борьба с терроризмом

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046529851_0:126:1539:991_1920x0_80_0_0_53844c59734923dd63bd6cabbe591e06.jpg

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. На опубликованном видео видно, как 23-летняя девушка устанавливает самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.Ее задержали в момент преступления. Девушка призналась, что задание ей дали украинские спецслужбы, в обмен на возможность получения гражданства одной из стран ЕС. "Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", — добавила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/fsb-zaderzhala-grazhdanina-rumynii-kotoryy-sobiral-voennye-dannye-1054613618.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, борьба с терроризмом