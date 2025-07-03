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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Средства ПВО сбили над Россией более 60 украинских дронов за ночь
Средства ПВО сбили над Россией более 60 украинских дронов за ночь
Sputnik Абхазия
Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, удары отражаются средствами противовоздушной обороны. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T09:00+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Десять беспилотников уничтожили над Липецкой областью, восемь - над Курской, еще два над Крымом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/svo-osvobozhdenie-odessy--strategicheskaya-neobkhodimost-1055657730.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО сбили над Россией более 60 украинских дронов за ночь

09:00 03.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, удары отражаются средствами противовоздушной обороны.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над территорией Белгородской области сбили 27 беспилотников, над Воронежской - 22.
Десять беспилотников уничтожили над Липецкой областью, восемь - над Курской, еще два над Крымом.
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
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