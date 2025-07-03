https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiey-bolee-60-ukrainskikh-dronov-za-noch-1055679067.html

Средства ПВО сбили над Россией более 60 украинских дронов за ночь

Средства ПВО сбили над Россией более 60 украинских дронов за ночь

Sputnik Абхазия

Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, удары отражаются средствами противовоздушной обороны. 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T09:00+0300

2025-07-03T09:00+0300

2025-07-03T09:00+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Десять беспилотников уничтожили над Липецкой областью, восемь - над Курской, еще два над Крымом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/svo-osvobozhdenie-odessy--strategicheskaya-neobkhodimost-1055657730.html

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