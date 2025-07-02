https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/svo-osvobozhdenie-odessy--strategicheskaya-neobkhodimost-1055657730.html

СВО: освобождение Одессы – стратегическая необходимость

СВО: освобождение Одессы – стратегическая необходимость

Sputnik Абхазия

Одесские порты – основа натовской логистики в прокси-войне с Россией. Без учета крайне уязвимого Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, Одесса... 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T09:00+0300

2025-07-02T09:00+0300

2025-07-02T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

россия

украина

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053843049_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b378a1ac37e94dae6d9e62352ff5ae0b.jpg

Одесские порты – основа натовской логистики в прокси-войне с Россией. Без учета крайне уязвимого Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, Одесса остается для Украины единственным широким "окном в Европу". Освобождение этого города от бандеровцев, контроль всего южного Причерноморья – залог национальной безопасности России, и стратегическая необходимость специальной военной операции.Растет количество и эффективность российских ударов по объектам ВСУ и логистике противника в Причерноморье. Одесские порты остаются главным узлом для поставок Киеву натовского оружия из Болгарии, Румынии, Турции. Десятки российских высокоточных ракет и ударных дронов ежесуточно "кошмарят" важные цели в Одессе, Овидиополе, Вилково, Аккермане, Чабанке, Южном, Ильичевске. Бескомпромиссное освобождение Одессы от бандеровцев – необходимое и достаточное условие ускоренного достижения целей российской СВО.На Западе хорошо понимают важность одесской логистики для продолжения прокси-войны с Россией. И все же лидеры НАТО вынуждены учитывать тревожную обстановку "на земле". Отсюда прогноз британского издания Financial Times:В то же время российские ресурсы позволяют поддерживать темп наступления "еще не менее года".Нейтрализация натовского хаба в Одессе остается стратегической необходимостью. На сухопутном театре военных действий возможны разные подходы к цели. С другой стороны, слухи о господстве на море украинских БЭКов сильно преувеличены – ударные и десантные корабли Черноморского флота России готовы выполнить поставленные задачи, во взаимодействии с Сухопутными войсками и Воздушно-космическими силами.Недавний саммит НАТО в Гааге не смог скрыть безнадежного положения Украины. Некоторые западные чиновники открыто предупредили подопытных украинцев о риске "катастрофического провала". При этом Берлин, Лондон и Париж все еще подталкивают "незалежную" к продолжению безнадежной войны. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 30 июня в Киеве пообещал "новые поставки оружия и непоколебимую поддержку".Утопающий хватается за соломинку. Ситуация угрожающей неопределенности может подтолкнуть отдельные страны НАТО к прямой военной интервенции в Одессу, исторические аналоги французской и румынской оккупации имеются. Вероятное освобождение Причерноморья российскими войсками остановит это многолетнее безрассудство.Город-порт важнее КиеваНовая граница Украины будет там, где остановится российская армия. Ранее на переговорах в Стамбуле глава делегации РФ Владимир Мединский напомнил представителям Киева:Спонсировать украинское прокси-войско еще несколько лет Запад объективно не может. США сделали шаг в сторону от конфликта с Россией. Оружейные потоки иссякают. Украинская армия заметно деградировала на поле боя, и обороняется лишь ценой огромных потерь живой силы. Растет вероятность новых территориальных потерь. На этом фоне киевский режим склоняется к снижению мобилизационного возраста, и готов продолжать геноцид подконтрольного населения под бессмысленными лозунгами. Украинские стратеги подсчитали: формирование нескольких новых бригад ВСУ требует снижения возраста мобилизации до 18 лет.Между тем, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня заявил, что большинство европейских политиков осознали "невыносимые последствия" продолжения боевых действий. Трезвомыслящие британские аналитики констатируют нарастающий кризис украинского фронта, истощение ВСУ и утрату "окна возможностей" на переговорах в Стамбуле. Впереди просматриваются лишь потери – материальные, моральные, территориальные, исторические. Включая неизбежную потерю Одессы – города-символа военно-морской и экономической мощи.Что касается потерь, важно иметь ввиду: на территории Украины нет ни одного истинно украинского города, все они построены в России. Одесса – не исключение. Стратегический черноморский город-порт возник по воле императрицы Екатерины II, которая 27 мая 1784 года утвердила первый генеральный план строительства. Военная гавань и купеческая пристань на месте небольшого татарского поселения Хаджибей к началу XIX века стали административным центром Новороссийского генерал-губернаторства. История продолжается.Современная Одесса геополитически и экономически бесценна. Город-порт позволяет контролировать морские перевозки и устье Дуная, связывать Россию с Центральной Европой. Стратегически важен и сухопутный коридор в Приднестровье.Норвежское издание Steigan blogger заметило: Если логика Steigan blogger верна, сторонников России на Украине очень много, поскольку 90 процентов населения "незалежной" – генетически русские люди (и партизаны). Ленин придумал "украинцев" только в начале XX века.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/svo-samyy-masshtabnyy-v-istorii-udar-vs-rossii-1055636919.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/tseli-i-sredstva-udarov-ssha-po-iranu-glavnaya-ugroza--suverennaya-neft-1055516568.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glavnoe-oruzhie-i-ugroza-irana--ne-rakety-a-neft-1055360090.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

спецоперация, россия, украина, мнение, авторы, колумнисты