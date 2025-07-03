Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апедагогикатә ҟазара ашкол аус ауеит арҭ амшқәа рзы Аҟәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Агәалашәара амҩала
Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
13:33
5 мин
Аицәажәара
"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
13:39
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
13:50
8 мин
On air
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Реализация программы по созданию системы единой базы данных
14:33
11 мин
Такие обстоятельства
Учебные лаборатории для школ Абхазии: проекты "Фирон"
14:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
18:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар: аҟәада
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Команды Абхазии": переработка бытовых отходов
18:34
15 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шәлымба: ауаажәларратә транспорт аԥхын Аҟәа аус шауа
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Ҟрым арт-кластер "Таврида" иҟоу амҿтәы ҩны дырԥшӡеит
21:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар: аҟәада
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Команды Абхазии": переработка бытовых отходов
21:34
15 мин
Посредник
Соцподдержка детей и семей Абхазии: патронатные семья
21:50
10 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сынтәа еиҭашьақәыргылахо Аԥсны аихамҩатә вокзалқәа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
13:33
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Турсезон в Гагре
14:04
24 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экология Черного моря
14:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
21:52
8 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/uchenye-iz-agu-i-mgu-proveli-opros-o-dostoprimechatelnostyakh-sredi-zhiteley-abkhazii-1055689271.html
Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии
Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии
Sputnik Абхазия
Новый Афон стал лидером по трем направлениям: он лучше всего известен респондентам, чаще всего посещается местными жителями и гостями республики, а также... 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T19:44+0300
2025-07-03T19:44+0300
в абхазии
опросы
исследования
агу
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102117/91/1021179198_0:202:1920:1282_1920x0_80_0_0_db85fbbb7aa96a0042eeb76d393bcdf8.jpg
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Ученые Абхазского госуниверситета совместно с коллегами из Московского госуниверситета провели социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей". Одним из вопросов, на которые отвечали жители республики, стал вопрос о том, какую достопримечательность страны они порекомендовали бы туристам для посещения. В этом списке первое место занял Новый Афон – его рекомендовали 89,2% опрошенных. Второе место занял Лыхненский храм –85,8%, а тройку лидеров замкнул ресторан "Гагрипш"–с 82,5%. По мнению респондентов, Новый Афон – наиболее посещаемое место в республике, 87,2% опрошенных отдали ему предпочтение. Сухумский обезьяний питомник занял вторую позицию со значительным отставанием – 75%. Участники опроса считают, что Каманский монастырь и дача Сталина на Холодной речке также входят в число лидеров по посещаемости - 74,8%. Сухумский обезьяний питомник снова оказался вторым – 91,8%, а Каманский монастырь набрал 87,5%.Результаты исследования показали, что 61,2% опрошенных посещают исторические достопримечательности Абхазии не реже одного раза в год. При этом 48,9% женщин посещают достопримечательности несколько раз в год, среди мужчин таких 42,1%.8% опрошенных признались, что крайне редко посещают исторические места или вообще не бывали в них.Среди опрошенных старше 50 лет более половины посещает достопримечательности несколько раз в год. Молодежь до 29 лет посещает исторические памятники немного чаще, чем люди среднего возраста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/sokrovische-lykhnenskogo-khrama-1041018746.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20170621/uznaj-mesto-v-abxazii-po-dostoprimechatelnosti-1021283040.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102117/91/1021179198_109:0:1818:1282_1920x0_80_0_0_3c6cabd96e624c390d1351f3c6cb357f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
опросы, исследования, агу, мгу имени м. в. ломоносова
опросы, исследования, агу, мгу имени м. в. ломоносова

Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии

19:44 03.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукВодопад Псырцха
Водопад Псырцха - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Новый Афон стал лидером по трем направлениям: он лучше всего известен респондентам, чаще всего посещается местными жителями и гостями республики, а также рекомендуется туристам.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Ученые Абхазского госуниверситета совместно с коллегами из Московского госуниверситета провели социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей".
Одним из вопросов, на которые отвечали жители республики, стал вопрос о том, какую достопримечательность страны они порекомендовали бы туристам для посещения. В этом списке первое место занял Новый Афон – его рекомендовали 89,2% опрошенных.
Второе место занял Лыхненский храм –85,8%, а тройку лидеров замкнул ресторан "Гагрипш"–с 82,5%.
Фрески Лыхненского Храма - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2022
В Абхазии
Сокровище Лыхненского храма
20 августа 2022, 08:30
По мнению респондентов, Новый Афон – наиболее посещаемое место в республике, 87,2% опрошенных отдали ему предпочтение. Сухумский обезьяний питомник занял вторую позицию со значительным отставанием – 75%. Участники опроса считают, что Каманский монастырь и дача Сталина на Холодной речке также входят в число лидеров по посещаемости - 74,8%.
Новый Афон лидирует и по уровню известности среди достопримечательности республики – его назвали 94% респондентов.
Сухумский обезьяний питомник снова оказался вторым – 91,8%, а Каманский монастырь набрал 87,5%.
Результаты исследования показали, что 61,2% опрошенных посещают исторические достопримечательности Абхазии не реже одного раза в год. При этом 48,9% женщин посещают достопримечательности несколько раз в год, среди мужчин таких 42,1%.
8% опрошенных признались, что крайне редко посещают исторические места или вообще не бывали в них.
Беслетский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2017
В Абхазии
Узнай место в Абхазии по достопримечательности
21 июня 2017, 11:00
Среди опрошенных старше 50 лет более половины посещает достопримечательности несколько раз в год. Молодежь до 29 лет посещает исторические памятники немного чаще, чем люди среднего возраста.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0