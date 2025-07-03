https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/uchenye-iz-agu-i-mgu-proveli-opros-o-dostoprimechatelnostyakh-sredi-zhiteley-abkhazii-1055689271.html

Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии

Ученые из АГУ и МГУ провели опрос о достопримечательностях среди жителей Абхазии

Sputnik Абхазия

Новый Афон стал лидером по трем направлениям: он лучше всего известен респондентам, чаще всего посещается местными жителями и гостями республики, а также... 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T19:44+0300

2025-07-03T19:44+0300

2025-07-03T19:44+0300

в абхазии

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Ученые Абхазского госуниверситета совместно с коллегами из Московского госуниверситета провели социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей". Одним из вопросов, на которые отвечали жители республики, стал вопрос о том, какую достопримечательность страны они порекомендовали бы туристам для посещения. В этом списке первое место занял Новый Афон – его рекомендовали 89,2% опрошенных. Второе место занял Лыхненский храм –85,8%, а тройку лидеров замкнул ресторан "Гагрипш"–с 82,5%. По мнению респондентов, Новый Афон – наиболее посещаемое место в республике, 87,2% опрошенных отдали ему предпочтение. Сухумский обезьяний питомник занял вторую позицию со значительным отставанием – 75%. Участники опроса считают, что Каманский монастырь и дача Сталина на Холодной речке также входят в число лидеров по посещаемости - 74,8%. Сухумский обезьяний питомник снова оказался вторым – 91,8%, а Каманский монастырь набрал 87,5%.Результаты исследования показали, что 61,2% опрошенных посещают исторические достопримечательности Абхазии не реже одного раза в год. При этом 48,9% женщин посещают достопримечательности несколько раз в год, среди мужчин таких 42,1%.8% опрошенных признались, что крайне редко посещают исторические места или вообще не бывали в них.Среди опрошенных старше 50 лет более половины посещает достопримечательности несколько раз в год. Молодежь до 29 лет посещает исторические памятники немного чаще, чем люди среднего возраста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/sokrovische-lykhnenskogo-khrama-1041018746.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170621/uznaj-mesto-v-abxazii-po-dostoprimechatelnosti-1021283040.html

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Sputnik Абхазия

опросы, исследования, агу, мгу имени м. в. ломоносова