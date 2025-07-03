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Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
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"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
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Верните наших ребят
Верните наших ребят
Sputnik Абхазия
Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" – это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично –... 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T19:08+0300
2025-07-03T19:08+0300
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Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя – журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За тригода не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. Когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.Женя Белоусов работает агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.Верните наших ребят!
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/kiselev-zayavil-ob-otsutstvii-usloviy-dlya-prodolzheniya-deyatelnosti-sputnik-v-azerbaydzhane-1055692262.html
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Верните наших ребят

19:08 03.07.2025
© Sputnik SputnikИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Sputnik Sputnik
Подписаться
Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" – это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично – ведь они профессиональные журналисты.
Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя – журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.
Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За тригода не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. Когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.
© Sputnik Sputnik

На выставке к 100-летию Гейдара Алиева

На выставке к 100-летию Гейдара Алиева - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik Sputnik

На выставке к 100-летию Гейдара Алиева

© Sputnik Sputnik

23 май Круглый стол медиа Россия-Азербайджан.

23 май Круглый стол медиа Россия-Азербайджан. - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik Sputnik

23 май Круглый стол медиа Россия-Азербайджан.

1/2
© Sputnik Sputnik

На выставке к 100-летию Гейдара Алиева

2/2
© Sputnik Sputnik

23 май Круглый стол медиа Россия-Азербайджан.

Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.
Женя Белоусов работает агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.
Верните наших ребят!
Второй Российско-узбекский медиафорум - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik в Азербайджане
16:12
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