https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html

Абхазское подземелье: Новоафонская пещера отмечает юбилей

Абхазское подземелье: Новоафонская пещера отмечает юбилей

Sputnik Абхазия

Новоафонская пещера в Гудаутском районе была открыта для посещения 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T09:00+0300

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2025-07-04T09:14+0300

новоафонская пещера

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О том, кто обнаружил пещеру в Новом Афоне, как ее готовили для приема посетителей, сколько в ней залов и чем они уникальны, кто провел первую экскурсию, кто живет в недрах Иверской горы и какие интересные факты вы могли не знать, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Бадри Есиава, SputnikПервый спускПещере в Новом Афоне от 1,5 до 2 миллионов лет. Расположена она под склоном Иверской горы на отметке 220 метров над уровнем моря и представляет собой карстовую полость объемом превышающую миллион квадратных метров.На протяжении веков пещера была скрыта от человека. Так было до 1961 года, когда 16-летний житель Нового Афона Гиви Смыр – будущий художник и скульптор – осмелился спуститься по веревке в яму, которую в народе называли бездонной.Он спустился на глубину 35 метров, но дальше не смог – не было спецснаряжения. Смыр рассказал о своем открытии спелеологам, и в том же году он вместе с учеными при помощи специального снаряжения сумел добраться до отметки в 139 метров.В течение восьми часов непрерывного спуска они преодолели сложную систему колодцев, шахт и оказались в гигантском подземном царстве. Сохранились заметки спелеологов о том спуске, опубликованные на официальном сайте Новоафонской пещеры.Над тем озером, продолжает ученый, в виде узкой расщелины повисла круто наклоненная галерея, а ниже озерка – окутанная непроглядной тьмой шахта с широким отверстием и отвесными, вогнутыми стенами."Это наиболее неприступный участок пропасти. Штурмуя и преодолевая этот барьер, шесть человек оказываются на глубине 105 метров от поверхности; для вспомогательных работ на обратном пути двоих оставляем на месте "приземления…"Пройдя через крутые наклонные проходы на глубине 140 метров, спелеологи вышли в большой зал удлиненной формы. В конце этого зала они наткнулись на непроходимую щель. Ученые едва не разочаровались, подумав, что на этом пещера заканчивается, но вскоре выход был найден.На высоте двух метров от дна они заметили маленькое круглое отверстие и вползли в него, а через несколько метров очутились "в поистине грандиозной пустоте"."Ее дно загромождено исполинскими глыбами известняка, лучи фонарей бесследно рассеиваются в окутанном тьмой пространстве, так и не достигнув потолка и противоположной стены. Охваченные волнением, смотрели мы друг на друга; не верилось, что находимся под землей", – вспоминают спелеологи.Первые гости пещеры взяли курс к северу – в ту сторону, откуда слышался гул водопада. Они спустились по скользкому глыбоватому спуску широкого коридора и вскоре очутились у подножия Белой горы, с которой низвергался небольшой водопад.Возвышенность эта была из кальция. Природа создавала ее на протяжении многих тысяч лет.Первая экспедиция продлилась около 18 часов, но даже почти трети суток не хватило ученым и первооткрывателю пещеры Гиви Смыр для того, чтобы полноценно осознать уникальность находки и ее масштабы.Для дальнейшего изучения пещеры, ее микроклимата, морфологии, геологии, минералогии, гидрологи сформировали специальные лагеря, располагавшиеся непосредственно под землей. Такое решение было продиктовано крайне сложным спуском и в пещеру, который неизменно отнимал много времени и сил.Спустя год состоялась первая хорошо подготовленная экспедиция. Спелеологи были настроены серьезно и жаждали открытий, но им пришлось нелегко.Участники исследований перенесли массу снаряжения, продуктов питания, приборов, датчиков и другого оборудования, а также еще множество необходимых для работы и жизни вещей в недра пещеры.Палатки, в которых они жили 10 дней, разбили у Белой горы – вблизи единственного источника с чистой питьевой водой в пещере. Группа из 21 ученого не только изучила подземные глубины и взяла образцы почвы для дальнейших исследований, но и провела здесь первую киносъемку.Открытие и первая экскурсияВ результате всех этих экспедиций было принято решение открыть пещеру для посетителей и подготовить ее к этому.Сложность заключалась в том, что попасть в пещеру через ту самую Бездонную яму могли только подготовленные люди. Встал вопрос о том, как сделать пещеру доступной для всех.Решение было найдено. Инженеры и геологи прорыли искусственный туннель у подножия Иверской горы, который связал внешний мир с подземным царством. Таким образом в Абхазии впервые появился единственный в своем роде узкоколейный метрополитен протяженностью 1,3 километра.Работы по благоустройству пещеры начались в 1967 году.В 1977 году создателям пещерного комплекса была присуждена Государственная премия в области науки и техники.Официальное открытие Новоафонской пещеры состоялось 4 июля 1975 года. С тех пор там ежедневно в курортный сезон проводят экскурсии, в наши дни в межсезонье – четыре дня в неделю при средней загрузке от 150 до 350 человек.Исключением стали годы Отечественной войны народа Абхазии и несколько послевоенных лет.Первую официальную экскурсию по пещере провела Лидия Хварцкия. В беседе с корреспондентом Sputnik она призналась, что сильно волновалась, так как ее первыми экскурсантами были высокопоставленные советские чины."Первый директор пещеры Валерий Воуба вызвал меня к себе и сказал, что я должна провести экскурсию для партийных работников, их было больше ста человек. Среди них был и первый секретарь обкома партии Валерий Хинтба. Что скрывать, я очень волновалась. До сих пор помню, как от переживаний леденели пальцы рук", — поделилась воспоминаниями Хварцкия.Молодой гид справилась со столь ответственным заданием успешно. В этом не было ничего удивительного, так как в ту пору экскурсоводы проходили жесткий отбор и курсы по подготовке в течение года.На семинарах с будущими "подземными" работниками занимались ведущие абхазские и советские специалисты – карстологи, спелеологи, геологи, биологи, гидрологи и географы. Также гиды проходили проверку на физическую и психологическую устойчивость.Испытания проводились в одном из глубоких колодцев села Анхуа, куда молодые люди спускались самостоятельно на веревках. Также для них организовывали ознакомительные походы по различным пещерам Абхазии.Прошло 50 лет с того дня, как Лидия Хварцкия стала проводником в удивительный подземный мир Абхазии. За это время Новоафонская пещера стала неотъемлемой частью ее жизни, к которой она питает особую любовь.За полвека Хварцкия провела около 15 тысяч экскурсий по пещере для более миллиона туристов.Каждое путешествие длится полтора часа. Путем простых математических расчетов с вычетом периода послевоенного застоя можно предположить, что в подземелье она провела в общей сложности около 20 тысяч часов или почти два года.Она настолько хорошо изучила пещеру, что может пройти по маршруту даже без искусственного освещения и подробно рассказать о каждом из залов.При этом Хварцкия огорчает, что новые исследования в пещере уже давно не проводились. Она видит необходимость в обновлении научных данных."Мы хотим знать, какие изменения произошли за время работы пещеры с помощью современных технологий и привлечения специалистов, но такой возможности пока не представилось", – сказала она.Залы и обитатели пещерыВсего в Новоафонской пещере девять залов – "Анакопия", "Махаджиров", "Нартаа", "Аюхаа", "Апхьарца", "Апсны", "Геликтитовый", "Спелеологов" и "Гиви Смыр". Последние три были закрыты для посещения туристов до юбилейного года из-за сложного рельефа.В связи с праздником до конца года залы "Спелеологов" и "Гиви Смыр" будут открыты для проведения концертов классической музыки и культурных мероприятий.Температура воздуха во всех залах +14 градусов, но она может меняться на градус в течение рабочего дня в зависимости от количества посетителей.По словам Лидии Хварцкия, главная особенность залов в их огромных размерах. Первые – самые влажные, так как в них продолжается карстовый процесс, идет загрузка и разгрузка их водой при плохой погоде.Зал "Спелеологов" самый высокий – около 100 метров. Самый маленький – "Гелектитовый", чья высота составляет от пяти до 10 метров. Он уникален тем, что внутри зала находится большое количество натечно-капельных образований и каменный "водопад" высотой 20 метров, шириной — 6 метров.Зал "Махаджиров" – самый большой. Его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. А лучшая акустика – в залах "Спелеологов" и "Апхьарца".Самый древний зал – это "Апсны". Он – ровесник самой пещеры, богат сталактитами и сталагмитами.В зале "Анакопия" расположено подземное озеро. Ее площадь 1000 квадратных метров, глубина 26 метров, температура воды 10 градусов. Также в этом зале находится еще одно озеро, "Голубое", размером 1250 квадратных метров.Самым "живым" считается зал "Нартов", так как в нем больше всего обитает живых существ.По рассказу Лидии Хварцкия, в этом зале встречают моллюски, мокрицы, лжескорпион – неядовитое насекомое, напоминающее по форме скорпиона."Также есть типичные пещерные обитатели, так называемые жужелицы. Это древние мелкие насекомые, которые обитают в пещере на протяжении тысячелетий. Их постоянное их нахождение в темноте привело к потере зрения. Кроме того, встречаются длинноусые кузнечики, которые тоже слепы, но их усы заменяют им органы зрения", – объяснила она.Летучих мышей в Новоафонской пещере стало меньше в сравнении с прошлыми годами. Хварцкия объясняет это тем, что они любят тишину и темноту. Присутствие рядом людей, вспышки фотоаппаратов и лучи фонарей их пугают.Увидеть, как летучие мыши залетают в пещеру в небольших количествах, можно осенью. Ранней весной они снова вылетают из пещеры.Новоафонская пещера признана одной из самых больших в мире. Она конкурирует с такими знаменитыми пещерами, как Карлсбадская пещера в США и Шкоцианская в Словении.Интересные факты

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/skazochnoe-podzemele-peschera-v-novom-afone--1040026702.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20170927/pervyj-podzemnyj-ekskursovod-abxazii-1021972035.html

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Гиви Смыр рассказал Sputnik о том, как нашел Новоафонскую пещеру Sputnik Абхазия Гиви Смыр рассказал Sputnik о том, как нашел Новоафонскую пещеру 2025-07-04T09:00+0300 true PT1M02S

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