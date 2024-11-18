https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/givi-smyr-chelovek-otkryvavshiy-miry-1052909518.html

Гиви Смыр: человек, открывавший миры

Гиви Смыр: человек, открывавший миры

Sputnik Абхазия

18 ноября 2016 года не стало первооткрывателя Новоафонской пещеры, скульптора и художника Гиви Смыр. 18.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-18T16:26+0300

2024-11-18T16:26+0300

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в абхазии

гиви смыр

абхазия

новоафонская пещера

культура

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18 ноября 2016 года не стало первооткрывателя Новоафонской пещеры, скульптора и художника Гиви Смыр. О его жизненном пути и воспоминаниях друзей и коллег читайте в материале Бадри Есиава.Первооткрыватель и военный разведчикИмя Гиви Смыр знает каждый в стране. Первооткрыватель Новоафонской пещеры, художник. Ученый-кавказовед Игорь Цвинария* был знаком с ним еще с 1960 года и с гордостью называл его лучшим другом, с которым в составе исследовательской экспедиции установил рекорд по спуску в одну из полостей горного массива Арбаика у Гагрского хребта.В расщелину на горе Анакопия, рассказывал Sputnik ученый, Смыр спустился в поисках животного, которое туда провалилось. Так он и обнаружил один из залов будущей системы пещер Нового Афона.Сам Гиви Смыр в интервью Sputnik в июле 2015 года признался, что с детства "болел природой", а Новоафонская пещера в то время была известной бездонной ямой, о которой всегда рассказывали разные легенды. Первые попытки спуститься в пещеру на глубину 30-40 метров, он совершал, когда ему было 16 лет. Дальше шла непреодолимая пропасть.Он с гордостью вспоминал, что вскоре была организована первая большая экспедиция в пещеру, и Смыр на правах первооткрывателя стал ее участником. За 15 дней был снят фильм о пещере. Просмотрев его, советское руководство приняло решение о благоустройстве пещеры. Гиви Смыр в 2001 году стал ее директором.Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии Смыр на своем земельном участке в Новом Афоне сделал поистине редкое открытие, обнаружил один из очагов древнейшей цивилизации, поселение Апсар, вспоминал Цвинария. Найденные на его территории артефакты, в виде керамических кувшинов и других предметов, датировались примерно восьмым-седьмым тысячелетием до нашей эры.Игорь Цвинария поведал историю о том, как Смыр спас целую экспедицию от гибели в самой большой и еще плохо изученной пещере мира Крубера (Воронья) в Гагре. В 1961 году при очередном спуске обрушилась часть каменной стены, которая перекрыла спелеологам выход.Благодаря своей ловкости Гиви Смыр единственный выбрался на поверхность и привел подмогу.Цвинария и Смыр были не только коллегами на исследовательском поприще, но и вместе защищали родину в Отечественной войне народа Абхазии. Практически с первых дней войны Смыр стал начальником штаба 1-го батальона, а его друг — заместителем."Гиви был очень образованным, мягким и вежливым человеком, но это не мешало ему быть начальником. Окружающие, наоборот, любили и уважали его именно за эти качества. Можно сказать, что "подкупал" солдат своей человечностью", — говорил Цвинария.По воспоминаниям коллеги и однополчанина, Смыр не раз делал одиночные вылазки на территорию врага, разведывал обстановку, а добытая им информация спасла немало жизней.*Известный абхазский ученый, старейший археолог, кандидат исторических наук Игорь Цвинария ушел из жизни 4 апреля 2023 года.Сны ГивиХудожник и скульптор Гиви Смыр никогда не подписывал свои работы. Он не раз говорил, что не считает себя художником, так как композиции его картин приходят к нему во сне, и после этого он переносит их на холст.Такую скромную оценку разделяют далеко не все в Абхазии. Многие творческие люди республики считают работы Гиви Смыр настоящими произведениями искусства, которые отличаются своей самобытностью и национальным колоритом.В картинах Гиви Смыр Джения прослеживает сходство с работами британского художника Генри Мура, который утверждал, что при создании своих композиций он просто отбрасывает лишнее, а все остальное делает сама природа.Выделить какую-то особенную или лучшую работу Смыр, зампредседателя Союза художников Абхазии Джения не смог. Все его картины, скульптуры великолепны и в своем роде необычны."Гиви внес неоценимый вклад в абхазское искусство, и что самое главное, он это делал без корысти и от чистого сердца. Гиви оставил большое творческое наследие для подрастающего поколения", — сказал Виталий Джения.Художник выразил сожаление о том, что ему не удалось побывать на последней персональной выставке Гиви Смыр в Москве, но еще большее огорчение вызывает несостоявшаяся выставка абхазского художника в Санкт-Петербурге.Гиви Шамелович Смыр родился 9 мая 1945 года в Новом Афоне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150219/1013945748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/proekt-kulturnogo-tsentra-imeni-givi-smyr-predstavili-v-novom-afone-1051036863.html

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гиви смыр, абхазия, новоафонская пещера, культура