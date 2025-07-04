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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/pamyat-pogibshikh-v-iyulskoy-operatsii-pochtili-na-gore-akhbyuk-1055732903.html
Память погибших в Июльской операции почтили на горе Ахбюк
Память погибших в Июльской операции почтили на горе Ахбюк
Sputnik Абхазия
Памятник погибшим в Июльской операции открыли в 2019 году, для его создания использовали останки вертолета и сгоревшего мотора. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Память героев, погибших при высадке десанта на горе Ахбюк, почтили в Абхазии, сообщили в Министерстве обороны.Десант из более чем 40 бойцов батальона "Горец" попытался высадиться на стратегической высоте Ахбюк 4 июля 1993 года. Группа попала в засаду, вертолет, в котором они летели, обстреляли из гранатомета. Высадку успели завершить только 25 бойцов. Они вступили в неравный бой, под шквальным огнем отбросили противника и удерживали позиции. В живых остались 17 человек, многие получили тяжелые ранения. Гора Ахбюк имела ключевое значение для освобождения Сухума. Подвиг десантников стал одним из переломных моментов Отечественной войны народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/sharanbaya-o-vysadke-gortsa-na-gore-akhbyuk-operatsiya-byla-vazhna-dlya-buduschey-pobedy-1051565520.html
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, министерство обороны абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, министерство обороны абхазии

Память погибших в Июльской операции почтили на горе Ахбюк

18:24 04.07.2025 (обновлено: 18:29 04.07.2025)
© Foto / Парламент АбхазииПамять погибших бойцов батальона "Горец" почтили в Абхазии
Память погибших бойцов батальона Горец почтили в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Foto / Парламент Абхазии
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Памятник погибшим в Июльской операции открыли в 2019 году, для его создания использовали останки вертолета и сгоревшего мотора.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Память героев, погибших при высадке десанта на горе Ахбюк, почтили в Абхазии, сообщили в Министерстве обороны.
В церемонии возложения цветов приняли участие руководство Минобороны Абхазии и военнослужащие.
Десант из более чем 40 бойцов батальона "Горец" попытался высадиться на стратегической высоте Ахбюк 4 июля 1993 года. Группа попала в засаду, вертолет, в котором они летели, обстреляли из гранатомета.
Высадку успели завершить только 25 бойцов. Они вступили в неравный бой, под шквальным огнем отбросили противника и удерживали позиции. В живых остались 17 человек, многие получили тяжелые ранения.
Гора Ахбюк имела ключевое значение для освобождения Сухума. Подвиг десантников стал одним из переломных моментов Отечественной войны народа Абхазии.
Ветеран ОВНА Шаранбая о высадке Горца на горе Ахбюк - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2024
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Шарамбая о высадке "Горца" на горе Ахбюк: операция была важна для будущей победы
4 июля 2024, 12:45
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