https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/pamyat-pogibshikh-v-iyulskoy-operatsii-pochtili-na-gore-akhbyuk-1055732903.html

Память погибших в Июльской операции почтили на горе Ахбюк

Память погибших в Июльской операции почтили на горе Ахбюк

Sputnik Абхазия

Памятник погибшим в Июльской операции открыли в 2019 году, для его создания использовали останки вертолета и сгоревшего мотора. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T18:24+0300

2025-07-04T18:24+0300

2025-07-04T18:29+0300

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Память героев, погибших при высадке десанта на горе Ахбюк, почтили в Абхазии, сообщили в Министерстве обороны.Десант из более чем 40 бойцов батальона "Горец" попытался высадиться на стратегической высоте Ахбюк 4 июля 1993 года. Группа попала в засаду, вертолет, в котором они летели, обстреляли из гранатомета. Высадку успели завершить только 25 бойцов. Они вступили в неравный бой, под шквальным огнем отбросили противника и удерживали позиции. В живых остались 17 человек, многие получили тяжелые ранения. Гора Ахбюк имела ключевое значение для освобождения Сухума. Подвиг десантников стал одним из переломных моментов Отечественной войны народа Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/sharanbaya-o-vysadke-gortsa-na-gore-akhbyuk-operatsiya-byla-vazhna-dlya-buduschey-pobedy-1051565520.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, министерство обороны абхазии