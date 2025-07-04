https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/pochetnye-zvaniya-prisvoili-sotrudnikam-novoafonskoy-peschery-1055717879.html

Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры

Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры

Sputnik Абхазия

Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T11:33+0300

2025-07-04T11:33+0300

2025-07-04T11:33+0300

в абхазии

абхазия

новости

новоафонская пещера

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656284_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9d51efd77694670093d2642c2c4d17fb.jpg

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Сотрудникам Новоафонской пещеры присвоены почетные звания "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия", сообщили в пресс-службе главы государстваУказ подписал президент Бадра Гунба.За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в совершенствование и развитие курортно-туристской сферы почетных званий удостоились Галина Авидзба, Лаура Агрба, Лариса Айба, Людмила Анкваб, Сусанна Анкваб, Людмила Ахба, Римма Когония, Циала Лакоя, Юлия Малия, Клавдия Матуа, Беслан Пандария и Луиза Трапш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, новоафонская пещера