https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/pochetnye-zvaniya-prisvoili-sotrudnikam-novoafonskoy-peschery-1055717879.html
Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры
Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры
Sputnik Абхазия
Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T11:33+0300
2025-07-04T11:33+0300
2025-07-04T11:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
новоафонская пещера
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656284_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9d51efd77694670093d2642c2c4d17fb.jpg
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Сотрудникам Новоафонской пещеры присвоены почетные звания "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия", сообщили в пресс-службе главы государстваУказ подписал президент Бадра Гунба.За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в совершенствование и развитие курортно-туристской сферы почетных званий удостоились Галина Авидзба, Лаура Агрба, Лариса Айба, Людмила Анкваб, Сусанна Анкваб, Людмила Ахба, Римма Когония, Циала Лакоя, Юлия Малия, Клавдия Матуа, Беслан Пандария и Луиза Трапш.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656284_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_4c6160a524c13b918ddff53441c4e76e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, новоафонская пещера
абхазия, новости, новоафонская пещера
Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры
Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Сотрудникам Новоафонской пещеры присвоены почетные звания "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия", сообщили в пресс-службе главы государства
Указ подписал президент Бадра Гунба.
За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в совершенствование и развитие курортно-туристской сферы почетных званий удостоились Галина Авидзба, Лаура Агрба, Лариса Айба, Людмила Анкваб, Сусанна Анкваб, Людмила Ахба, Римма Когония, Циала Лакоя, Юлия Малия, Клавдия Матуа, Беслан Пандария и Луиза Трапш.