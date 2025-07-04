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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/pochetnye-zvaniya-prisvoili-sotrudnikam-novoafonskoy-peschery-1055717879.html
Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры
Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры
Sputnik Абхазия
Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Сотрудникам Новоафонской пещеры присвоены почетные звания "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия", сообщили в пресс-службе главы государстваУказ подписал президент Бадра Гунба.За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в совершенствование и развитие курортно-туристской сферы почетных званий удостоились Галина Авидзба, Лаура Агрба, Лариса Айба, Людмила Анкваб, Сусанна Анкваб, Людмила Ахба, Римма Когония, Циала Лакоя, Юлия Малия, Клавдия Матуа, Беслан Пандария и Луиза Трапш.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html
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абхазия, новости, новоафонская пещера
абхазия, новости, новоафонская пещера

Почетные звания присвоили сотрудникам Новоафонской пещеры

11:33 04.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Сотрудникам Новоафонской пещеры присвоены почетные звания "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия", сообщили в пресс-службе главы государства
Указ подписал президент Бадра Гунба.
За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в совершенствование и развитие курортно-туристской сферы почетных званий удостоились Галина Авидзба, Лаура Агрба, Лариса Айба, Людмила Анкваб, Сусанна Анкваб, Людмила Ахба, Римма Когония, Циала Лакоя, Юлия Малия, Клавдия Матуа, Беслан Пандария и Луиза Трапш.
Новоафонская пещера - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
В Абхазии
Абхазское подземелье: Новоафонская пещера отмечает юбилей
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