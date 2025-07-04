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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T19:32+0300
2025-07-04T19:32+0300
2025-07-04T19:32+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром без осадков, со второй половины дня местами дождь разной интенсивности, гроза, ближе к вечеру погода прояснится. В воскресенье без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 июля
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром без осадков, со второй половины дня местами дождь разной интенсивности, гроза, ближе к вечеру погода прояснится. В воскресенье без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.