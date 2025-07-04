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Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве
Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве
Sputnik Абхазия
Цель удара достигнута, все объекты поражены. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T14:02+0300
2025-07-04T14:02+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве в ночь с 3 на 4 июля в ответ на украинские теракты, сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве также сообщили об успехах российских войск в зоне СВО за период с 28 июня по 4 июля.За это время нанесены 5 массированных ударов по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, системе управления ВСУ, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения, запуска и пунктам управления БпЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и наемников.Освобождены населенные пункты Меловое в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Новоукраинка и Разино в ДНР.За неделю средствами ПВО России сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS, ракета "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/sedmaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1055721478.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве

14:02 04.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Цель удара достигнута, все объекты поражены.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве в ночь с 3 на 4 июля в ответ на украинские теракты, сообщили в Министерстве обороны России.
Удары наносились высокоточным оружием, ракетами "Кинжал" и БпЛА по промышленным предприятиям, производящим беспилотники, FPV-дроны, другие роботизированные мобильные комплексы и аппаратуру военного назначения, по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу.
В ведомстве также сообщили об успехах российских войск в зоне СВО за период с 28 июня по 4 июля.
За это время нанесены 5 массированных ударов по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, системе управления ВСУ, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения, запуска и пунктам управления БпЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и наемников.
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Освобождены населенные пункты Меловое в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Новоукраинка и Разино в ДНР.
За неделю средствами ПВО России сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS, ракета "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.
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