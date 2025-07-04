https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-voennym-promyshlennym-zavodam-v-kieve-1055723310.html

Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве

Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве

Sputnik Абхазия

Цель удара достигнута, все объекты поражены. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T14:02+0300

2025-07-04T14:02+0300

2025-07-04T14:02+0300

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удары по военным промышленным заводам в Киеве в ночь с 3 на 4 июля в ответ на украинские теракты, сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве также сообщили об успехах российских войск в зоне СВО за период с 28 июня по 4 июля.За это время нанесены 5 массированных ударов по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, системе управления ВСУ, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения, запуска и пунктам управления БпЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и наемников.Освобождены населенные пункты Меловое в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Новоукраинка и Разино в ДНР.За неделю средствами ПВО России сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS, ракета "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/sedmaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1055721478.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055713872.html

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