https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/sedmaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1055721478.html

Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

Sputnik Абхазия

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T13:27+0300

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.Взамен Киеву переданы военнопленные ВСУ.Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тысяч бойцов ВСУ. По итогам переговоров уже состоялось шесть обменов военнопленными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html

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