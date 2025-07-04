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Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Sputnik Абхазия
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T13:27+0300
2025-07-04T13:27+0300
2025-07-04T14:48+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.Взамен Киеву переданы военнопленные ВСУ.Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тысяч бойцов ВСУ. По итогам переговоров уже состоялось шесть обменов военнопленными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
13:27 04.07.2025 (обновлено: 14:48 04.07.2025)
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.
Взамен Киеву переданы военнопленные ВСУ.
Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тысяч бойцов ВСУ.
По итогам переговоров уже состоялось шесть обменов военнопленными.