Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сынтәа еиҭашьақәыргылахо Аԥсны аихамҩатә вокзалқәа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
13:33
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Турсезон в Гагре
14:04
24 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экология Черного моря
14:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
21:52
8 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшныҳәа аҽны ацәыргақәҵа аартхоит
13:34
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
13:45
13 мин
On air
13:59
0 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
14:33
11 мин
Радио
Международный турнир по баскетболу памяти Багапш проходит в Абхазии
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
18:17
26 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Взаимный интерес
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
18:52
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/sedmaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1055721478.html
Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Sputnik Абхазия
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T13:27+0300
2025-07-04T14:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/04/1055727674_0:152:3372:2048_1920x0_80_0_0_274af4857ad933f267b683c1c7389009.jpg
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.Взамен Киеву переданы военнопленные ВСУ.Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тысяч бойцов ВСУ. По итогам переговоров уже состоялось шесть обменов военнопленными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/04/1055727674_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_b4ef3d437d701ce91483abee33a77dec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

13:27 04.07.2025 (обновлено: 14:48 04.07.2025)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Седьмая группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.
Взамен Киеву переданы военнопленные ВСУ.
Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тысяч бойцов ВСУ.
По итогам переговоров уже состоялось шесть обменов военнопленными.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ
16 июня, 15:03
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0