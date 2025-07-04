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Шесть деревьев высадили в память погибших на войне сотрудников Новоафонской пещеры
Шесть деревьев высадили в память погибших на войне сотрудников Новоафонской пещеры
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Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T11:39+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть деревьев посадили в парке Славы в Новом Афоне к 50-летию пещеры. Это дань памяти сотрудникам Новоафонской пещеры, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. Перед высадкой деревьев прошла церемония возложения цветов. В акции приняли участие администрация Новоафонской пещеры, члены семей погибших, экскурсоводы, которые провели первую экскурсию по подземным залам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html
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абхазия, новости, новоафонская пещера
Шесть деревьев высадили в память погибших на войне сотрудников Новоафонской пещеры
11:39 04.07.2025 (обновлено: 11:47 04.07.2025)
Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть деревьев посадили в парке Славы в Новом Афоне к 50-летию пещеры.
Это дань памяти сотрудникам Новоафонской пещеры, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии.
"Во время войны погибли пятеро наших сотрудников. Но мы высаживаем шесть сосен сегодня. Мы попросили, чтобы одно деревце высадили дети наших сотрудников, маленькие дети, как символ будущего, как символ процветания нашей страны", — отметила менеджер объекта Эсма Гарцкия.
Перед высадкой деревьев прошла церемония возложения цветов. В акции приняли участие администрация Новоафонской пещеры, члены семей погибших, экскурсоводы, которые провели первую экскурсию по подземным залам.