https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/shest-derevev-vysadili-v-pamyat-pogibshikh-na-voyne-sotrudnikov-novoafonskoy-peschery-1055718543.html

Шесть деревьев высадили в память погибших на войне сотрудников Новоафонской пещеры

Шесть деревьев высадили в память погибших на войне сотрудников Новоафонской пещеры

Sputnik Абхазия

Новоафонская пещера открылась для посетителей полвека назад — 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T11:39+0300

2025-07-04T11:39+0300

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть деревьев посадили в парке Славы в Новом Афоне к 50-летию пещеры. Это дань памяти сотрудникам Новоафонской пещеры, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. Перед высадкой деревьев прошла церемония возложения цветов. В акции приняли участие администрация Новоафонской пещеры, члены семей погибших, экскурсоводы, которые провели первую экскурсию по подземным залам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskoe-podzemele-novoafonskaya-peschera-otmechaet-yubiley-1055286030.html

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