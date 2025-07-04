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Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"
Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"
Sputnik Абхазия
Конкурс проводится с 2016 года, в этом году в нем приняли участие более 90 человек. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T12:28+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Студентки АГУ стали победительницами IX Международного конкурса чтецов "Полиязычный Пушкин", сообщает отдел информации и медиакоммуникаций университета.Подготовкой руководила старший преподаватель кафедры русского языка Виктория Кварчия, ей вручили благодарственное письмо. Конкурс проводится в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Хатуты Бербекова с 2016 года. В этом году в нем приняли участие более 90 человек из России, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Северного Кипра. Стихи классика прозвучали на 12 языках.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/den-rozhdeniya-aleksandra-pushkina-i-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-abkhazii-1055214107.html
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Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"

12:28 04.07.2025
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Конкурс проводится с 2016 года, в этом году в нем приняли участие более 90 человек.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Студентки АГУ стали победительницами IX Международного конкурса чтецов "Полиязычный Пушкин", сообщает отдел информации и медиакоммуникаций университета.
Лонда Хагуш, Милена Депелян и Астанда Догузия получили дипломы I степени. Они зачитали произведения Пушкина на русском, а также в переводах Баграта Шинкуба и Таифа Аджба на абхазский и Вагана Хукасяна на армянский.
Подготовкой руководила старший преподаватель кафедры русского языка Виктория Кварчия, ей вручили благодарственное письмо.
Конкурс проводится в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Хатуты Бербекова с 2016 года. В этом году в нем приняли участие более 90 человек из России, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Северного Кипра. Стихи классика прозвучали на 12 языках.
День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Ботаническом саду Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
В Абхазии
День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
6 июня, 15:00
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