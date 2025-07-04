https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/studentki-agu-stali-pobeditelnitsami-konkursa-poliyazychnyy-pushkin-1055720262.html
Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"
Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"
Sputnik Абхазия
Конкурс проводится с 2016 года, в этом году в нем приняли участие более 90 человек. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T12:28+0300
2025-07-04T12:28+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Студентки АГУ стали победительницами IX Международного конкурса чтецов "Полиязычный Пушкин", сообщает отдел информации и медиакоммуникаций университета.Подготовкой руководила старший преподаватель кафедры русского языка Виктория Кварчия, ей вручили благодарственное письмо. Конкурс проводится в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Хатуты Бербекова с 2016 года. В этом году в нем приняли участие более 90 человек из России, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Северного Кипра. Стихи классика прозвучали на 12 языках.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/den-rozhdeniya-aleksandra-pushkina-i-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-abkhazii-1055214107.html
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абхазия, новости, александр пушкин, агу
абхазия, новости, александр пушкин, агу
Студентки АГУ стали победительницами конкурса "Полиязычный Пушкин"
Конкурс проводится с 2016 года, в этом году в нем приняли участие более 90 человек.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik.
Студентки АГУ стали победительницами IX Международного конкурса чтецов "Полиязычный Пушкин", сообщает
отдел информации и медиакоммуникаций университета.
Лонда Хагуш, Милена Депелян и Астанда Догузия получили дипломы I степени. Они зачитали произведения Пушкина на русском, а также в переводах Баграта Шинкуба и Таифа Аджба на абхазский и Вагана Хукасяна на армянский.
Подготовкой руководила старший преподаватель кафедры русского языка Виктория Кварчия, ей вручили благодарственное письмо.
Конкурс проводится в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Хатуты Бербекова с 2016 года. В этом году в нем приняли участие более 90 человек из России, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Северного Кипра. Стихи классика прозвучали на 12 языках.