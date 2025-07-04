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Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха
Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха
Sputnik Абхазия
Ранение, затрагивающее левую почку, подросток получил во время ссоры с несовершеннолетним жителем своего села. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T14:56+0300
2025-07-04T14:56+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у 16-летнего жителя села Псырдзха, сообщили в МВД.Выяснилось, что рану подросток получил в ходе ссоры с 17-летним жителем того же села. Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и помещен под домашний арест.Вменяемое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/v-abkhazii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-nakhodyaschiysya-v-rozyske-interpola--1055497519.html
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Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха
14:56 04.07.2025 (обновлено: 15:21 04.07.2025)
Ранение, затрагивающее левую почку, подросток получил во время ссоры с несовершеннолетним жителем своего села.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik.
Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у 16-летнего жителя села Псырдзха, сообщили
в МВД.
Сообщение о поступлении в Республиканскую больницу подростка с колото-резаным ранением в области поясницы с повреждением левой почки поступило в дежурную часть отдела новоафонской милиции.
Выяснилось, что рану подросток получил в ходе ссоры с 17-летним жителем того же села.
Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и помещен под домашний арест.
Вменяемое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.