Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сынтәа еиҭашьақәыргылахо Аԥсны аихамҩатә вокзалқәа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
13:33
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Турсезон в Гагре
14:04
24 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экология Черного моря
14:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ашколқәа ҳамҭас ироуит арҵагатә маҭәахәқәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Итоги встречи министров иностранных дел Сирии и Абхазии
21:52
8 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшныҳәа аҽны ацәыргақәҵа аартхоит
13:34
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
13:45
13 мин
On air
13:59
0 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
14:33
11 мин
Радио
Международный турнир по баскетболу памяти Багапш проходит в Абхазии
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
18:17
26 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Взаимный интерес
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
18:52
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-nozhevogo-raneniya-u-podrostka-1055728154.html
Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха
Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха
Sputnik Абхазия
Ранение, затрагивающее левую почку, подросток получил во время ссоры с несовершеннолетним жителем своего села. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T14:56+0300
2025-07-04T15:21+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054688312_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aace15a2ed6fd2e4ac19eabb60162ec9.jpg
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у 16-летнего жителя села Псырдзха, сообщили в МВД.Выяснилось, что рану подросток получил в ходе ссоры с 17-летним жителем того же села. Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и помещен под домашний арест.Вменяемое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/v-abkhazii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-nakhodyaschiysya-v-rozyske-interpola--1055497519.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054688312_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e1b31831075b0aa38952931bd80dc730.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии

Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха

14:56 04.07.2025 (обновлено: 15:21 04.07.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Ранение, затрагивающее левую почку, подросток получил во время ссоры с несовершеннолетним жителем своего села.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у 16-летнего жителя села Псырдзха, сообщили в МВД.
Сообщение о поступлении в Республиканскую больницу подростка с колото-резаным ранением в области поясницы с повреждением левой почки поступило в дежурную часть отдела новоафонской милиции.
Выяснилось, что рану подросток получил в ходе ссоры с 17-летним жителем того же села.
Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и помещен под домашний арест.
Вменяемое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии производят задержание в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
В Абхазии
В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола
23 июня, 15:15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0