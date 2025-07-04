https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-nozhevogo-raneniya-u-podrostka-1055728154.html

Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха

Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у подростка в селе Псырдзха

Sputnik Абхазия

Ранение, затрагивающее левую почку, подросток получил во время ссоры с несовершеннолетним жителем своего села. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T14:56+0300

2025-07-04T14:56+0300

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения у 16-летнего жителя села Псырдзха, сообщили в МВД.Выяснилось, что рану подросток получил в ходе ссоры с 17-летним жителем того же села. Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и помещен под домашний арест.Вменяемое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/v-abkhazii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-nakhodyaschiysya-v-rozyske-interpola--1055497519.html

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