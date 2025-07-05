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Аллею городов-побратимов заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме
Аллею городов-побратимов заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме
Sputnik Абхазия
На празднование дня города в Сухум прибыли официальные делегации российских городов и из Южной Осетии. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-05T18:18+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Аллею городов-побратимов" заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации города.Выбирая деревья, специалисты Управления городским хозяйством учли адаптацию растения к климату и максимальную высоту — до 8 метров. День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля. На празднование в Абхазию приехали делегации из Самары, Нижнего Новгорода, Луганска, Тамбова, Ростова-на-Дону, Цхинвала, Москвы и Петербурга.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/noskov-u-sukhuma-i-samary-est-mnogo-tochek-soprikosnoveniya-1055747887.html
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абхазия, новости, сухум, день города сухум
абхазия, новости, сухум, день города сухум
Аллею городов-побратимов заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме
На празднование дня города в Сухум прибыли официальные делегации российских городов и из Южной Осетии.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Аллею городов-побратимов" заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации города.
Глава столицы Тимур Агрба и руководители иностранных делегаций высадили 11 корней клена остролистного.
Выбирая деревья, специалисты Управления городским хозяйством учли адаптацию растения к климату и максимальную высоту — до 8 метров.
День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля. На празднование в Абхазию приехали делегации из Самары, Нижнего Новгорода, Луганска, Тамбова, Ростова-на-Дону, Цхинвала, Москвы и Петербурга.