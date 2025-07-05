https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/alleyu-gorodov-pobratimov-zalozhili-v-parke-imeni-tarasa-shamba-v-sukhume-1055754695.html

Аллею городов-побратимов заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме

Аллею городов-побратимов заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме

Sputnik Абхазия

На празднование дня города в Сухум прибыли официальные делегации российских городов и из Южной Осетии. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-05T18:18+0300

2025-07-05T18:18+0300

2025-07-05T18:18+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

день города сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/05/1055754530_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8f9030c339737b21b553f457fdeb7c43.jpg

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Аллею городов-побратимов" заложили в парке имени Тараса Шамба в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации города.Выбирая деревья, специалисты Управления городским хозяйством учли адаптацию растения к климату и максимальную высоту — до 8 метров. День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля. На празднование в Абхазию приехали делегации из Самары, Нижнего Новгорода, Луганска, Тамбова, Ростова-на-Дону, Цхинвала, Москвы и Петербурга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/noskov-u-sukhuma-i-samary-est-mnogo-tochek-soprikosnoveniya-1055747887.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, день города сухум