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Более 90 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами
Более 90 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За ночь над регионами России перехвачены 94 украинских БпЛА, сообщили в российском Министерстве обороны.Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Белгородской и Саратовской - по девять.Восемь дронов уничтожили над Новгородской областью, шесть над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской, по два - над над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией, по одному - над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-voennym-promyshlennym-zavodam-v-kieve-1055723310.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Более 90 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами

09:00 05.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За ночь над регионами России перехвачены 94 украинских БпЛА, сообщили в российском Министерстве обороны.
Основной удар пришелся на Воронежскую область, там уничтожили 34 БпЛА.
Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Белгородской и Саратовской - по девять.
Восемь дронов уничтожили над Новгородской областью, шесть над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской, по два - над над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией, по одному - над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.
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