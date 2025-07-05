https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/bolee-90-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1055739121.html

Более 90 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами

Более 90 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами

Sputnik Абхазия

ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-05T09:00+0300

2025-07-05T09:00+0300

2025-07-05T09:00+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За ночь над регионами России перехвачены 94 украинских БпЛА, сообщили в российском Министерстве обороны.Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Белгородской и Саратовской - по девять.Восемь дронов уничтожили над Новгородской областью, шесть над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской, по два - над над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией, по одному - над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-voennym-promyshlennym-zavodam-v-kieve-1055723310.html

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