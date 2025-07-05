https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/kontsert-samarskogo-dukhovogo-orkestra-nachalsya-na-naberezhnoy-sukhuma-1055755295.html

Концерт Самарского духового оркестра начался на набережной Сухума

Концерт Самарского духового оркестра начался на набережной Сухума

Sputnik Абхазия

Сегодня, в День города, Сухум и Самара подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-05T18:35+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Концерт Самарского духового оркестра начался на набережной Сухума. Выступление артистов стало продолжением праздничных мероприятий к 2509-летию столицы Абхазии. Послушать композиции советских времен в исполнении музыкантов пришло множество жителей и гостей республики. Для них российские артисты подготовили немало сюрпризов, в том числе спели песню знаменитую песню Игоря Саруханова про Сухум.Самарский духовой оркестр был создан в 1992 году. Коллектив — лауреат всероссийских и международных конкурсов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/noskov-u-sukhuma-i-samary-est-mnogo-tochek-soprikosnoveniya-1055747887.html

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