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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Погода в Абхазии на понедельник 7 июля
Погода в Абхазии на понедельник 7 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного. 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T17:32+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В понедельник, 7 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами от 8 до 10 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до + 19°С, днем от+22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
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Погода в Абхазии на понедельник 7 июля

17:32 06.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного.
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В понедельник, 7 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами от 8 до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +14°С до + 19°С, днем от+22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
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