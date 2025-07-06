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Погода в Абхазии на понедельник 7 июля
Погода в Абхазии на понедельник 7 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного. 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T17:32+0300
2025-07-06T17:32+0300
2025-07-06T17:32+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В понедельник, 7 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами от 8 до 10 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до + 19°С, днем от+22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Погода в Абхазии на понедельник 7 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного.
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В понедельник, 7 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами от 8 до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +14°С до + 19°С, днем от+22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.