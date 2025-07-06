https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/pogoda-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-iyulya--1055779783.html

Погода в Абхазии на понедельник 7 июля

Погода в Абхазии на понедельник 7 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного. 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T17:32+0300

2025-07-06T17:32+0300

2025-07-06T17:32+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В понедельник, 7 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами от 8 до 10 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до + 19°С, днем от+22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.

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абхазия, погода в абхазии