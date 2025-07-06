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Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС
Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении... 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T20:23+0300
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул важные достижения и прогресс, который блок стран добился в последние годы.Одним из значимых моментов стало заявление о том, что в 2024 году использование рубля и валют дружественных стран в торговле между Россией и другими государствами БРИКС составит 90% от общего оборота. Это стало важным шагом к укреплению экономической независимости стран блока.Путин также отметил продолжающуюся интеграцию в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарное сотрудничество. По ключевым экономическим показателям БРИКС значительно опережает G7, что подтверждает растущую роль блока на международной арене.Кроме того, в рамках саммита активно обсуждаются новые инициативы, направленные на расширение взаимодействия между странами. В числе таких проектов — создание зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также развитие спортивного обмена и культурного взаимодействия, что находит отражение в официальной декларации стран блока.Саммит БРИКС продемонстрировал стремление участников к самоорганизации и дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/putin-podvel-itogi-2024-goda--1053197129.html
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новости, россия, саммит брикс, владимир путин
новости, россия, саммит брикс, владимир путин

Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС

20:23 06.07.2025 (обновлено: 20:45 06.07.2025)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул важные достижения и прогресс, который блок стран добился в последние годы.
Одним из значимых моментов стало заявление о том, что в 2024 году использование рубля и валют дружественных стран в торговле между Россией и другими государствами БРИКС составит 90% от общего оборота. Это стало важным шагом к укреплению экономической независимости стран блока.
Путин также отметил продолжающуюся интеграцию в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарное сотрудничество. По ключевым экономическим показателям БРИКС значительно опережает G7, что подтверждает растущую роль блока на международной арене.
"БРИКС закрепил за собой статус одного из ключевых центров глобального управления", — заявил российский лидер.
Кроме того, в рамках саммита активно обсуждаются новые инициативы, направленные на расширение взаимодействия между странами. В числе таких проектов — создание зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также развитие спортивного обмена и культурного взаимодействия, что находит отражение в официальной декларации стран блока.
Саммит БРИКС продемонстрировал стремление участников к самоорганизации и дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях.
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