https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/prezident-rossii-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-briks-1055784122.html

Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС

Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении... 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T20:23+0300

2025-07-06T20:23+0300

2025-07-06T20:45+0300

новости

россия

саммит брикс

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/06/1055783238_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bc10a8199c17043c8d2e722346aa7da3.jpg

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул важные достижения и прогресс, который блок стран добился в последние годы.Одним из значимых моментов стало заявление о том, что в 2024 году использование рубля и валют дружественных стран в торговле между Россией и другими государствами БРИКС составит 90% от общего оборота. Это стало важным шагом к укреплению экономической независимости стран блока.Путин также отметил продолжающуюся интеграцию в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарное сотрудничество. По ключевым экономическим показателям БРИКС значительно опережает G7, что подтверждает растущую роль блока на международной арене.Кроме того, в рамках саммита активно обсуждаются новые инициативы, направленные на расширение взаимодействия между странами. В числе таких проектов — создание зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также развитие спортивного обмена и культурного взаимодействия, что находит отражение в официальной декларации стран блока.Саммит БРИКС продемонстрировал стремление участников к самоорганизации и дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/putin-podvel-itogi-2024-goda--1053197129.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, саммит брикс, владимир путин