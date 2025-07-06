https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/prezident-rossii-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-briks-1055784122.html
Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС
Президент России выступил на пленарном заседании БРИКС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении... 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T20:23+0300
2025-07-06T20:23+0300
2025-07-06T20:45+0300
новости
россия
саммит брикс
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/06/1055783238_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bc10a8199c17043c8d2e722346aa7da3.jpg
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул важные достижения и прогресс, который блок стран добился в последние годы.Одним из значимых моментов стало заявление о том, что в 2024 году использование рубля и валют дружественных стран в торговле между Россией и другими государствами БРИКС составит 90% от общего оборота. Это стало важным шагом к укреплению экономической независимости стран блока.Путин также отметил продолжающуюся интеграцию в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарное сотрудничество. По ключевым экономическим показателям БРИКС значительно опережает G7, что подтверждает растущую роль блока на международной арене.Кроме того, в рамках саммита активно обсуждаются новые инициативы, направленные на расширение взаимодействия между странами. В числе таких проектов — создание зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также развитие спортивного обмена и культурного взаимодействия, что находит отражение в официальной декларации стран блока.Саммит БРИКС продемонстрировал стремление участников к самоорганизации и дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/putin-podvel-itogi-2024-goda--1053197129.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/06/1055783238_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d7d3932fb79a00ff15da24ee163b399a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, саммит брикс, владимир путин
новости, россия, саммит брикс, владимир путин
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. СУХУМ, 6 июля — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул важные достижения и прогресс, который блок стран добился в последние годы.
Одним из значимых моментов стало заявление о том, что в 2024 году использование рубля и валют дружественных стран в торговле между Россией и другими государствами БРИКС составит 90% от общего оборота. Это стало важным шагом к укреплению экономической независимости стран блока.
Путин также отметил продолжающуюся интеграцию в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарное сотрудничество. По ключевым экономическим показателям БРИКС значительно опережает G7, что подтверждает растущую роль блока на международной арене.
"БРИКС закрепил за собой статус одного из ключевых центров глобального управления", — заявил российский лидер.
Кроме того, в рамках саммита активно обсуждаются новые инициативы, направленные на расширение взаимодействия между странами. В числе таких проектов — создание зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также развитие спортивного обмена и культурного взаимодействия, что находит отражение в официальной декларации стран блока.
Саммит БРИКС продемонстрировал стремление участников к самоорганизации и дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях.