https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/na-ulitse-fazilya-iskandera-v-sukhume-prolozhat-asfalt--1055787284.html

На улице Фазиля Искандера в Сухуме проложат асфальт

На улице Фазиля Искандера в Сухуме проложат асфальт

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Началась укладка асфальта на улице Фазиля Искандера в Сухуме, сообщила пресс-служба администрации. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Началась укладка асфальта на улице Фазиля Искандера в Сухуме, сообщила пресс-служба администрации. Профильные службы проложили первый слой полотна на участке в 320 метров. По словам Тарба, работы планируется завершить в течение десяти дней, затем будут заменены брусчатка и опоры освещения, посажены деревья. На благоустройство улицы из бюджета столицы выделено более 16 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glava-sukhuma-dolozhil-prezidentu-o-remontnykh-rabotakh-v-gorode-1055376210.html

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