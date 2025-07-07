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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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На улице Фазиля Искандера в Сухуме проложат асфальт
На улице Фазиля Искандера в Сухуме проложат асфальт
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Началась укладка асфальта на улице Фазиля Искандера в Сухуме, сообщила пресс-служба администрации. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Началась укладка асфальта на улице Фазиля Искандера в Сухуме, сообщила пресс-служба администрации. Профильные службы проложили первый слой полотна на участке в 320 метров. По словам Тарба, работы планируется завершить в течение десяти дней, затем будут заменены брусчатка и опоры освещения, посажены деревья. На благоустройство улицы из бюджета столицы выделено более 16 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glava-sukhuma-dolozhil-prezidentu-o-remontnykh-rabotakh-v-gorode-1055376210.html
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На улице Фазиля Искандера в Сухуме проложат асфальт

13:03 07.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукУкладка асфальта
Укладка асфальта - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Началась укладка асфальта на улице Фазиля Искандера в Сухуме, сообщила пресс-служба администрации.
Профильные службы проложили первый слой полотна на участке в 320 метров.
"Было много обращений жителей. Глава города Тимур Агрба пообещал выполнить работы в кратчайшие сроки", — сообщил замглавы администрации Константин Тарба.
По словам Тарба, работы планируется завершить в течение десяти дней, затем будут заменены брусчатка и опоры освещения, посажены деревья.
На благоустройство улицы из бюджета столицы выделено более 16 млн рублей.
Тимур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
В Абхазии
Глава Сухума доложил президенту о ремонтных работах в городе
17 июня, 22:17
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