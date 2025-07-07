https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-iyulya-1055797441.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T17:13+0300

2025-07-07T17:13+0300

2025-07-07T17:13+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июл- Sputnik. Во вторник, 8 июля, ожидается небольшая облачность, без осадков.Ночью и утром местами возможен туман. Атмосферное давление –755 мм ртутного столба. Ветер, слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды слабое и умеренное - 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60 -80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии